В суде по делу Марины Золотовой допрашивают главного редактора «Советской Белоруссии»

Сегодня суд Заводского района Минска продолжил допрос свидетелей по уголовному делу в отношении главреда Марины Золотовой. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица).



Марина Золотова в первый день процесса. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Процесс в среду начался с того, что журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова вручила букет роз Марине Золотовой. В списке свидетелей сегодня первым идет

Дмитрий Жук, главный редактор «Советской Белоруссии».

По его словам, с Мариной Золотовой он знаком 10−15 лет, отношения ровные и профессиональные. Газету он возглавил в феврале 2018 года, до этого руководил БЕЛТА.

В то время, когда Дмитрий Жук возглавлял «СБ», у его подчиненных возникли проблемы с доступом к платной подписке БЕЛТА.

— Журналисты «Рэспублiка», а потом «СБ» не смогли войти в систему доступа платного сервиса, человека просто выбрасывало, — говорит он в суде. - Я попросил обратиться в письменной форме в БЕЛТА. Проблема носила не единичный характер, а системный.

Он отмечает, что платная подписка на БЕЛТА дает преимущество журналистам. Она удобная, человек меньше времени тратит на обработку информации, новости там появляются на 5−10 минут раньше. Между БЕЛТА и «СБ» договор был заключен 10−12 лет назад.

Напомним, во вторник, 12 февраля, суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора TUT.BY. Марине Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Зал, в который вмещается 170 человек, встретил Марину Золотову стоя и аплодисментами. По версии следствия, она знала о платной подписке на БЕЛТА, но не приняла меры, чтобы заключить договор, при этом некоторые журналисты TUT.BY осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации. Свою вину обвиняемая не признала.

— В моих действиях нет состава преступления, в котором меня обвиняют, — отметила главред TUT.BY.

По словам гособвинителя, БЕЛТА был нанесен ущерб на сумму в 52 320 рублей, а также подорван авторитет и деловая репутация. Ущерб «СБ» составил 18 172 рубля.

В первый день рассмотрения уголовного дела были допрошены сотрудники БЕЛТА. Генеральный директор Ирина Акулович пояснила: ущерб они высчитывали исходя из того, сколько сотрудники агентства работали сверхурочно, пытаясь решить проблему с доступом к платной подписке, а также посмотрели, в какие дни на БЕЛТА заходили журналисты и выставили сумму, сколько стоила подписка в определенный месяц. Например, в 2018 году — 787 рублей. Свидетель Акулович не отрицает: ущерб полностью погашен (это сделали журналисты, в отношении которых было прекращено уголовное расследование — Прим.TUT.BY). На вопрос прокурора, будет ли тогда отозван гражданский иск, Ирина Акулович ответила, что выскажется по этому вопросу позже. Но одно она решила точно: Марину Золотову необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Генеральный директор БЕЛТА, как и ее подчиненные, рассказала в суде, что не было запрета на передачу логина и пароля от подписки БЕЛТА третьим лицам. Изменения в договоры внесли только в январе 2019 года. Своим 36 подписчикам агентство высылало пароли по факсу.

— Мы отправляли пароль подписчику по факсу. Это типовая проблема — доставка паролей. Не мы первые с ней столкнулись. Что нам, курьером было нужно их доставлять? — говорил Виталий Галиновский, начальник центра связи и автоматизированной системы БЕЛТА.

— Как можете охарактеризовать последствия? — спросил гособвинитель Юлия Харчейкина.

— Мы подняли уровень защиты на более высокий уровень (в зале раздался смех. — Прим. TUT.BY). (…) Мы работаем не на самых мощных серверах, дополнительная нагрузка отрицательно повлияла на работу.

Twitter-трансляция из зала суда:

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