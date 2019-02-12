ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятка сенненцам о мерах безопасности в период весеннего паводка

13.02.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

 Памятка сенненцам о мерах безопасности в период весеннего паводка

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц, ласковому тёплому солнышку.  

  Однако, весна не всегда радость! В этот период возникает такая проблема, как таяние снега. При обильном таянии, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах. Чаще всего из-за увеличения объёма воды затапливаются улицы, дороги, также паводок может нанести вред жилищу, материальный ущерб. Чтобы не подсчитывать убытки, источником которых является снег, необходимо принять следующие меры:

— очистить придомовую территорию от снега, мусора;

— прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;

— заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот при подтоплении хозяйственных построек;

— домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;

— во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари. Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), вёдра, лопаты и т.д. Рекомендуем населению застраховать своё имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком;

— уделить должное внимание снегу на крыше. Если не регулярно очищать крышу от снега и при этом кровля находится в ненадлежащем состоянии, таяние снега может привести к проникновению воды в помещение, что повлечёт за собой повреждение электропроводки и в следствии создание пожароопасной ситуации. А также при большом скоплении снега на крыше есть вероятность обрушение кровли.

 И в дополнении, уважаемые родители! Просим вас соблюдать меры предосторожности  в весеннее время, особенно во время паводка. Ведь оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребёнка слабее любопытства, они играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоёма. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Любовь ЛАВРИСЮК,

 инспектор Сенненской

 районной энергоинспекции.

 
 
Ссылка на источник 120
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц, ласковому тёплому солнышку.     Однако, весна не всегда...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция рекомендует болельщикам заранее приезжать на матч БАТЭ - "Арсенал"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика