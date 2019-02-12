 Памятка сенненцам о мерах безопасности в период весеннего паводка





Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц, ласковому тёплому солнышку.

Однако, весна не всегда радость! В этот период возникает такая проблема, как таяние снега. При обильном таянии, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах. Чаще всего из-за увеличения объёма воды затапливаются улицы, дороги, также паводок может нанести вред жилищу, материальный ущерб. Чтобы не подсчитывать убытки, источником которых является снег, необходимо принять следующие меры:

— очистить придомовую территорию от снега, мусора;

— прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;

— заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот при подтоплении хозяйственных построек;

— домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;

— во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари. Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), вёдра, лопаты и т.д. Рекомендуем населению застраховать своё имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком;

— уделить должное внимание снегу на крыше. Если не регулярно очищать крышу от снега и при этом кровля находится в ненадлежащем состоянии, таяние снега может привести к проникновению воды в помещение, что повлечёт за собой повреждение электропроводки и в следствии создание пожароопасной ситуации. А также при большом скоплении снега на крыше есть вероятность обрушение кровли.

И в дополнении, уважаемые родители! Просим вас соблюдать меры предосторожности в весеннее время, особенно во время паводка. Ведь оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребёнка слабее любопытства, они играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоёма. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Любовь ЛАВРИСЮК,

инспектор Сенненской

районной энергоинспекции.