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Минчанка познакомилась с мужчиной, а он украл у нее тысячу долларов в кафе
13.02.2019 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Минчанка познакомилась с мужчиной на улице, они пошли выпивать в кафе, а он украл у нее тысячу долларов. Подробности сообщает
Девушка познакомилась с 49-летним мужчиной на улице, потом они зашли в кафе на улице Бобруйской. Там пара выпивала. Девушка давала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги, купил ей кофе. В кошельке была крупная сумма — около двух тысяч долларов. Когда мужчина заметил в кошельке такую сумму, он воспользовался моментом и похитил тысячу долларов.
После этой встречи мужчина потратил деньги, купил новый телефон и уехал на такси в Жлобин. Пострадавшая обратилась в милицию после того, как обнаружила пропажу денег.
Спустя сутки его задержали. Выяснилось, что 49-летний новый знакомый девушки — ранее судимый житель Гомельской области.
Материалы переданы в Октябрьский РОСК Минска, там дадут правовую оценку действиям фигуранта.
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Девушка давала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги, купил ей кофе.
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