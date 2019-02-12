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Минчанка познакомилась с мужчиной, а он украл у нее тысячу долларов в кафе

13.02.2019 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанка познакомилась с мужчиной на улице, они пошли выпивать в кафе, а он украл у нее тысячу долларов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка познакомилась с 49-летним мужчиной на улице, потом они зашли в кафе на улице Бобруйской. Там пара выпивала. Девушка давала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги, купил ей кофе. В кошельке была крупная сумма — около двух тысяч долларов. Когда мужчина заметил в кошельке такую сумму, он воспользовался моментом и похитил тысячу долларов.

После этой встречи мужчина потратил деньги, купил новый телефон и уехал на такси в Жлобин. Пострадавшая обратилась в милицию после того, как обнаружила пропажу денег.

Спустя сутки его задержали. Выяснилось, что 49-летний новый знакомый девушки — ранее судимый житель Гомельской области.

Материалы переданы в Октябрьский РОСК Минска, там дадут правовую оценку действиям фигуранта.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка давала мужчине свой кошелек, чтобы он разменял деньги, купил ей кофе.
 
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