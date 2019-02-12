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«Горбатый» мост на улице Якубовского в Могилеве должны перестроить ко Дню города

13.02.2019 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Пешеходный мост по улице Якубовского в Могилеве планируют перестроить ко дню рождения города, то есть к концу июня. Планы по реализации данного проекта обсуждали на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома, сообщают «Могилевские ведомости».


Старый пешеходный мост, именуемый в народе «горбатый», соединяющий две магистрали, ждет преобразование: он будет капитально отремонтирован, дополнен арочной галереей, скамейками, цветочными вазонами.

Планируют также по обе стороны склонов объекта создать благоустроенные зоны отдыха с установкой соответствующей уличной мебели и освещения. Возможно создание спортивных площадок. Там же будет размещен торговый объект с широким ассортиментом сувенирной продукции, и с возможностью в летний период организации кафе под открытым небом.

Реализовать проект намерены к празднованию Дня города. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Определен источник финансирования проекта — это будет бюджет города. Когда потеплеет, строители намерены приступить к ремонтным работам.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Определен источник финансирования проекта - это будет бюджет города.
 
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