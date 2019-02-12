Партизанская летопись: Герой Советского Союза Сергей Жунин

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война застала интенданта III ранга Сергея Жунина в составе танкового полка на Западном фронте. В июле 1941-го бойцы, не вышедшие из вражеского тыла на Могилевщине, организовали группу во главе с Жуниным. За год она переросла в отряд "Сергея". В дальнейшем он же возглавил Круглянскую военно-оперативную группу, объединившую партизанское движение во всем районе.

Новая серия совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись" посвящена Герою Советского Союза Сергею Георгиевичу Жунину .

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-