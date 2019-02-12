Водители троллейбусного парка в Минске пожаловались в Минтруда на условия работы

Водители троллейбусного парка № 3 коллективно пожаловались на условия работы в Министерство труда и соцзащиты и в прокуратуру. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Водители троллейбусного парка № 3 ГП «Минсктранс» считают, что их права на безопасные условия труда и отдыха нарушаются.

Под коллективным обращением подписались более 60 человек. Это водители троллейбусного парка, многие из которых на своем месте работают десятилетиями. Их письма ушли в Департамент госинспекции труда Министерства труда и соцзащиты и в прокуратуру Московского района Минска 20 января. Водители рассказывают TUT.BY, что с тех пор в троллейбусном парке начались проверки.

— Например, мы рассказали, что техника редко ремонтируется, ездить не на чем. Во многих машинах сиденья водителей не на пневмоподушках, а подперты кирпичами, обрезками поручней, противооткаточными башмаками — все идет в ход, — рассказал журналистам один из водителей, подписавший обращение. — Пневмоподушки, кстати, после того, как ушло письмо, наконец стали устанавливать. Резина лысая, фары часто очень плохо светят, едешь в темноте. Дворники, стеклоочистители не работают на многих машинах. Тормоза у некоторых машин оставляют желать лучшего.

















Водители недовольны, что снизилась оплата труда: в последнее время убрали несколько пунктов, за которые выписывались премии.

— Убрали премию за работу в час пик, как будто час пик в городе исчез, — удивляется водитель.

Работники троллейбусного парка отмечают в обращении, что использовать длинные перерывы водители не могут, потому что они попадают на час пик.

«Время на рейс сократили и, чтобы соблюдать регулярность, мы вынуждены ехать с риском для безопасности движения. Приходится не стоять на станциях положенное время, а ехать без перерывов, на пределе технических возможностей троллейбуса. В результате чего время непрерывного управления троллейбусом может составлять до 4−5 часов в интенсивном городском движении», — отмечают водители.

Работники троллейбусного парка жалуются на неработающие кондиционеры, на слишком большую жару в кабинах летом и холод в морозы.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Износ резины выше нормы практически на всех троллейбусах. Кабины имеют трещины и щели, вследствие чего сквозняк зимой, в дождь заливает вода. Не работает подогрев зеркал, предусмотренный заводом-изготовителем, вследствие чего они замерзают и запотевают (независимо от погодных условий), из-за чего плохой обзор боковых сторон троллейбуса. Не работают спидометры, неисправны кондиционеры, предусмотренные заводом-изготовителем», — отмечается в письме.

Собеседник TUT.BY добавляет, что есть проблема и с элементарными вещами, связанными с бытом водителей.

— Нет возможности сходить в туалет. Диспетчерские станции стали сдавать в аренду, а рядом хоть бы биотуалет водителям поставили. Например, диспетчерская станция «Зеленый Луг» закрывается в девять вечера, а последний троллейбус туда приезжает около часа ночи. А ключа уже от туалета нет, он уехал в парк. Как быть? Нам предлагают бежать на автобусную диспетчерскую станцию, но время так урезали, что даже на свои остановки приезжать вовремя проблематично.