Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция рекомендует болельщикам заблаговременно приезжать на матч БАТЭ - "Арсенал" 14 февраля, а также по возможности не ехать на авто. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Футбольный матч между командами БАТЭ и "Арсенал" начнется на стадионе "Борисов-Арена" 14 февраля в 20.55. Охрану общественного порядка на стадионе организовывает УВД Минского облисполкома. Болельщикам настоятельно рекомендуем прибывать на просмотр футбольного матча заблаговременно", - отметили в УВД.

Запускать зрителей традиционно будут через четыре основных входа. На каждом из них будут работать по шесть пропускных пунктов. При этом сотрудники милиции нацелены организовать пропуск максимально быстро. К болельщикам будет применяться индивидуальный подход, который вместе с этим не отразится на качестве досмотров. Пропуск на стадион начнется за два часа до начала матча, так что болельщикам лучше приходить заранее.

"По периметру стадиона расположено семь основных автомобильных стоянок на 950 машино-мест. Тем не менее, Госавтоинспекция Минской области призывает болельщиков-автовладельцев отказаться от использования собственных авто в этот вечер. Для обеспечения дорожной безопасности возможно временное ограничение движения транспорта при въезде-выезде с парковок стадиона", - проинформировали в УВД.

ГАИ Минской области напоминает столичным болельщикам, которые планируют использовать авто, о возможности поездки в Борисов и обратно по трассе М1. Практика показывает, что этот маршрут более комфортен для автолюбителей.

Милиция просит с пониманием отнестись к принимаемым мерам по обеспечению общественного порядка.-0-