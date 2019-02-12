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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество питьевой воды в Беларуси соответствует международным критериям безопасности, в том числе рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения, сообщила сегодня на открытии международной конференции "Современные тенденции в развитии водоснабжения и водоотведения", посвященной 145-летию УП "Минскводоканал", главный врач Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Скуранович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анжелы Скуранович, благодаря слаженной работе население страны имеет доступ к качественной и безопасной питьевой воде. Она отметила успешное межведомственное взаимодействие по разным направлениям водоснабжения, в том числе по государственной подпрограмме "Чистая вода".

"На протяжении последнего десятилетия наблюдается стабилизация качества питьевой воды, при этом доля нестандарных проб по микробиологическим показателям в течение нескольких лет не превышает 1%. В настоящее время Министерством здравоохранения ведется пересмотр и разработка новых актуальных гигиенических нормативов качества и безопасности питьевой воды", - отметила Анжела Скуранович.

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