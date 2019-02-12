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Умерший в 2013 году гродненец еще четыре года «работал» в одной из местных фирм. Как так вышло?

13.02.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Гродно, который умер в октябре 2013 года, до осени 2017-го по бумагам «работал» в одной из фирм. Как так вышло, пришлось разбираться милиции.

Оказалось, что директор фирмы, 59-летний местный житель, оформил двух местных жителей на должность «швея-надомник» и дал указание бухгалтеру начислять им зарплату. Деньги, выплачиваемые за «работу», он в течение нескольких лет забирал себе. Это происходило и после того, как один из мужчин умер.

В результате предприятию был причинен ущерб на 120 млн неденоминированных рублей.

Директору фирмы грозило бы до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества — но полтора года назад он умер.

 
Теги: Гродно
 
 
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Директору фирмы грозило бы до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества - но уголовное дело так и не возбудили.
 
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