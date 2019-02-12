Парламент России завершил ратификацию соглашения с Беларусью о безвизе для болельщиков II Европейских игр

13 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - сегодня на пленарном заседании ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщает БЕЛТА.

Накануне, 12 февраля, документ был ратифицирован Госдумой России .

Данное соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года. Оно регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для посещения крупных спортивных мероприятий, в том числе предстоящих в Минске II Европейских игр. Документ уже временно применяется с 1 июня 2018 года, в том числе во время проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.

Определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и билету на спортивное мероприятие.

Соглашением установлено, что срок его действия заканчивается 10 июля 2019 года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.-0-