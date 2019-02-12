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До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля

13.02.2019 11:42 — Новости Общества | БелТА  
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До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и до 5 градусов выше нуля днем ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем местами по востоку ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В некоторых районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 1, днем - от нуля до плюс 5.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и до 5 градусов выше нуля днем ожидается в Беларуси 14 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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