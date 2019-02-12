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Спецподготовка не помогла нарушителю границы попасть в Беларусь

13.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Спецподготовка не помогла нарушителю границы попасть в Беларусь
Фото носит иллюстративный характер

Утром 9 февраля сотрудникам погранотряда поступила информация о неизвестном, находящемся в районе населенного пункта Ласицк Пинского района Брестской области.  Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

В ходе проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий в пограничной зоне был выявлен один неизвестный. В последующем было установлено, что мужчина является гражданином Украины. Он незаконно пересёк границу вне пункта пропуска и планировал отправиться в Российскую Федерацию с целью получения гражданства. Задержанный пояснил, что законно пересечь границу счел не возможным, так как ему запрещён выезд из Украины.

В ходе разбирательства выяснилось, что правонарушитель на протяжении 10 лет проходил службу во «французском легионе». Несмотря на то, что мужчина имеет специальную подготовку по топографическому ориентированию и скрытому передвижению по пересеченной местности, ему не удалось уйти от пограничников.

За умышленное незаконное нарушение государственной границы правонарушитель будет привлечен к административной ответственности, после чего в установленном порядке его передадут украинской стороне. К слову, санкции статьи предусматривают предупреждение с депортацией либо наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с депортацией либо без нее.

Вероника ГЕЙДЕН

 

 
 
 
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Фото носит иллюстративный характер Утром 9 февраля сотрудникам погранотряда поступила информация о неизвестном, находящемся в районе населенного пункта Ласицк...
 
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