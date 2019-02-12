Нацполиция Украины: белорус заказывал семейной паре порноролики с участием их дочери

Украинская полиция рассказала подробности уголовного дела о порнографии, по которому в Беларуси был задержан 40-летний мужчина. Подозревают, что фигурант заказывал супружеской паре в Украине порнографические фильмы с участием их маленькой дочери.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным белорусского СК, в 2017 году белорус писал сценарии для порнофильмов, а затем «двое жителей Украины изготавливали видеоролики с участием малолетнего». Видео размещалось на специализированных сайтах для продажи. В феврале задержали 40-летнего минчанина. Его обвиняют по ч.3 ст.343−1 УК (изготовление, рекламирование и распространение порно с использованием ребенка). За что грозит от 5 до 13 лет заключения.

«Мужчина заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супружеской пары, которая использовала для этого свою 4-летнюю девочку», — уточняют в Нацполиции Украины.



Фото: Национальная полиция Украины

На след белоруса вышли по IP-адресу, а затем передали данные для задержания в Беларусь. Известно, что для конспирации фигурант использовал криптокошелек.

Саму семейную пару, мужчину 30 лет и женщину 29 лет, задержали еще летом 2018-го. Известно, что они вступали в половые сношения с девочкой, при обыске нашли фото и порновидео с участием ребенка. Паре грозит до 12 лет лишения свободы.