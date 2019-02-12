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Нацполиция Украины: белорус заказывал семейной паре порноролики с участием их дочери
13.02.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Украинская полиция
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«Мужчина заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супружеской пары, которая использовала для этого свою 4-летнюю девочку», — уточняют в Нацполиции Украины.
На след белоруса вышли по IP-адресу, а затем передали данные для задержания в Беларусь. Известно, что для конспирации фигурант использовал криптокошелек.
Саму семейную пару, мужчину 30 лет и женщину 29 лет, задержали еще летом 2018-го. Известно, что они вступали в половые сношения с девочкой, при обыске нашли фото и порновидео с участием ребенка. Паре грозит до 12 лет лишения свободы.
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Ребенку было всего 4 года. Родители вступали с ней в половые сношения.
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