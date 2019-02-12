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В Костюковичском районе посетили матерей воинов-интернациолистов

13.02.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В канун Дня памяти воинов-интернационалистов военный комиссар Костюковичского района Юрий Исмаилов и председатель районной организации ОО «БСВВА» Александр Медведников посетили Надежду Марковну, мать погибшего при исполнении воинского долга Олега Свиридова. В связи с 30-летием вывода войск из Афганистана ей вручили медаль и подарок.

В Костюковичском районе посетили матерей воинов-интернациолистов

Также медаль и подарок будут вручены и матери Анатолия Ковалева Надежде Даниловне, проживающей в деревне Дворецкая Буда. Анатолий умер, исполняя интернациональный долг в Афганистане.

Текст и фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.

 
 
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В канун Дня памяти воинов-интернационалистов военный комиссар Костюковичского района Юрий Исмаилов и председатель районной организации ОО «БСВВА» Александр...
 
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