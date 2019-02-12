В Костюковичском районе посетили матерей воинов-интернациолистов

В канун Дня памяти воинов-интернационалистов военный комиссар Костюковичского района Юрий Исмаилов и председатель районной организации ОО «БСВВА» Александр Медведников посетили Надежду Марковну, мать погибшего при исполнении воинского долга Олега Свиридова. В связи с 30-летием вывода войск из Афганистана ей вручили медаль и подарок.





Также медаль и подарок будут вручены и матери Анатолия Ковалева Надежде Даниловне, проживающей в деревне Дворецкая Буда. Анатолий умер, исполняя интернациональный долг в Афганистане.

Текст и фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.