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В Гродно из ящиков для сбора пожертвований в «Короне» воровали… школьники
13.02.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Установлены обстоятельства краж из ящиков для пожертвований в торговом центре «Корона» по улице Горького,
Милиция проводит проверку по фактам краж из ящиков для пожертвований, принадлежащих социально-благотворительному учреждению «Центр Помощи Жизни», расположенных в ТЦ «Корона». Сейчас милиционеры говорят о причастности к кражам двух школьников из Гродно.
Сейчас выясняется сумма похищенных денежных средств. Кражи совершались с января по февраль из девяти урн при помощи различных приспособлений (магниты, отвертки), которые использовали одни и те же подростки — 12 и 14 лет.
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