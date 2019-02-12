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В Витебске задержали дилера и курьеров с крупной партией наркотика. Вышли на них через «рекламу» на домах

13.02.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебская милиция изъяла у наркодилера около 250 граммов дизайнерского наркотика. Психотропы собирались распространять в областном центре, сообщает УВД.


Фото: УВД

На наркодилера оперативники вышли, раскрутив цепочку, ведущую от «рекламы» интернет-ресурса по продаже наркотиков, которой были щедро Витебске и что искать родителям в смартфонах детей">исписаны стены домов. Мужчину задержали, когда он перевозил психотроп. В Mazda находился пакет с мефедроном.

Партия мефедрона, стоимость которой на черном рынке оценивается в сумму около 8 тысяч долларов, предназначалась для осуществления «закладок» в Витебске.

Затем милиция разоблачила еще два звена в этой преступной схеме. Курьеров задержали с поличным при изъятии «закладок» из тайника. В одной из них находилось особо опасное наркотическое вещество — альфа-PVP, во второй — мефедрон.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебская милиция изъяла у наркодилера около 250 граммов дизайнерского наркотика. Психотропы собирались распространять в областном центре.
 
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