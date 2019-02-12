«Компенсация за грехи»? Как «СБ» считала свой ущерб по «делу БЕЛТА», объясняет гендиректор TUT.BY

В суде в Минске второй день идет процесс по делу об обвинении главного редактора TUT.BY Марины Золотовой в бездействии должностного лица. По версии следствия, она знала о платной подписке на БЕЛТА, но не приняла меры, чтобы заключить договор, при этом некоторые журналисты TUT.BY осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации. Свою вину обвиняемая не признала .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде уже выступили некоторые свидетели — руководители и иные представители БЕЛТА и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня». Стало известно, что пароли к сервису платной подписки до возбуждения уголовного дела в отношении журналистов не менялись более 10 лет, а своим 36 подписчикам агентство высылало пароли по факсу.

12 февраля первый заместитель директора издательского дома «Беларусь Сегодня» Михаил Лебедик пояснял, как обвиняемым считали ущерб по делу: «Это компенсация за те грехи», — в том числе сказал Михаил Лебедик.

В соцсетях обсуждают: а какое вообще отношение имеет «СБ. Беларусь Сегодня» к гражданским правоотношениям БЕЛТА и TUT.BY. Генеральный директор портала TUT.BY Людмила Чекина опубликовала большой пост в Facebook , где поясняет, кто, кому и за что должен был платить. Речь идет о гражданском иске «СБ. Беларусь Сегодня» ко всем обвиняемым, у которых были «заходы» с паролями «СБ. Беларусь Сегодня».



Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

— Марины Золотовой среди соответчиков нет, так как у нее вообще не было «заходов», но есть ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», как юрлицо с суммой предъявленных требований 2683 руб. и несколько других сотрудников TUT.BY. Итак, они брали стоимость своей подписки за месяц (это 160 руб. или 177 руб. в разные периоды) и умножали месячную ставку на каждый заход каждого обвиняемого, «отбивая» таким образом стоимость своей подписки в несколько раз.

Напомним, журналисты и редакторы портала выплатили «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА от 3 до 17 тысяч рублей каждый.

Людмила Чекина ставит под сомнение озвученные в суде факты «сложностей с заходами» у подписчиков.

— Эти «сложности» вообще вызывают большое сомнение, поскольку система, построенная БЕЛТА, была «один пароль на редакцию» — то есть для нескольких сотрудников подписчика. Если вход «несанкционированного лица» мог привести к сбою, то точно так же к сбою мог привести вход еще одного «лишнего» сотрудника «СБ». Ни одного конкретного факта «сбоя» у сотрудника «СБ» из-за «неправомерного входа» сотрудника TUT.BY, как и вообще конкретного сбоя конкретного пользователя в определенное время не установлено.

Чекина обращает внимание, что в качестве основания иска «СБ. Беларусь Сегодня» заявляет исключительно «получение конкурентного преимущества ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ при размещении на интернет-портале TUT.BY оперативной и достоверной информации, полученной к тому же без оплаты».

— Но позвольте, о каком «конкурентном преимуществе» идет речь? Ведь у «СБ. Беларусь Сегодня» была подписка, а значит — были все возможности размещать материалы БЕЛТА с максимальной оперативностью!

По мнению гендиректора портала TUT.BY, очень важно обратить внимание на то, что, несмотря на наличие «заходов» сотрудников TUT.BY в подписку БелТА «почитать» (что, по ее мнению, вопрос ответственности заходивших, а не Марины Золотовой), информация БЕЛТА размещалась на TUT.BY после появления ее в открытом доступе (то есть с полным выполнением условий для бесплатного размещения, установленных правообладателем). «За весь проверяемый период выявлено только два случая, когда это было не так. Два материала, размещенные в один день в апреле 2018 года (с этими материалами все тоже немного странно). Один материал про Ермошину и один материал про Мингорисполком дали TUT.BY такое колоссальное конкурентное преимущество, что и не догонишь!»

Отдельно Чекина касается вопроса о том, зачем другие обвиняемые сотрудники TUT.BY компенсировали выставленный им «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА ущерб. По ее убеждению, выплатили — не равно признали вину.

— К сожалению, система ставит людей перед выбором: либо ты идешь в суд всей компанией, либо, сжав зубы, платишь ущерб, с которым ты категорически не согласен, и претендуешь на применение «административки».

TUT.BY продолжает следить за процессом над Мариной Золотовой.

7 августа мировые СМИ облетела новость о том, что Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БЕЛТА по закрытой платной подписке. Двое суток главред провела в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации. Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней. Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Дважды главному редактору портала TUT.BY было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства согласно 86-й статье УК. И уголовное дело в отношении Марины Золотовой Генеральная прокуратура направила в суд. 12 февраля начинается суд над Мариной Золотовой. Вспоминаем, как развивалось «дело БЕЛТА» Этот процесс можно назвать уникальным: впервые в истории современной Беларуси судят главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью. Судья по «делу БЕЛТА» — Александр Петраш. Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. А в конце ноября 2018 года были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты возместили предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.