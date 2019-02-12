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«Компенсация за грехи»? Как «СБ» считала свой ущерб по «делу БЕЛТА», объясняет гендиректор TUT.BY
13.02.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by
В суде в Минске
В суде уже выступили некоторые свидетели — руководители и иные представители БЕЛТА и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня». Стало известно, что пароли к сервису платной подписки до возбуждения уголовного дела в отношении журналистов не менялись более 10 лет, а своим 36 подписчикам агентство
12 февраля первый заместитель директора издательского дома «Беларусь Сегодня» Михаил Лебедик пояснял, как обвиняемым считали ущерб по делу: «Это компенсация за те грехи», — в том числе сказал Михаил Лебедик.
В соцсетях обсуждают: а какое вообще отношение имеет «СБ. Беларусь Сегодня» к гражданским правоотношениям БЕЛТА и TUT.BY. Генеральный директор портала TUT.BY Людмила Чекина
— Марины Золотовой среди соответчиков нет, так как у нее вообще не было «заходов», но есть ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», как юрлицо с суммой предъявленных требований 2683 руб. и несколько других сотрудников TUT.BY. Итак, они брали стоимость своей подписки за месяц (это 160 руб. или 177 руб. в разные периоды) и умножали месячную ставку на каждый заход каждого обвиняемого, «отбивая» таким образом стоимость своей подписки в несколько раз.
Напомним, журналисты и редакторы портала выплатили «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА от 3 до 17 тысяч рублей каждый.
Людмила Чекина ставит под сомнение озвученные в суде факты «сложностей с заходами» у подписчиков.
— Эти «сложности» вообще вызывают большое сомнение, поскольку система, построенная БЕЛТА, была «один пароль на редакцию» — то есть для нескольких сотрудников подписчика. Если вход «несанкционированного лица» мог привести к сбою, то точно так же к сбою мог привести вход еще одного «лишнего» сотрудника «СБ». Ни одного конкретного факта «сбоя» у сотрудника «СБ» из-за «неправомерного входа» сотрудника TUT.BY, как и вообще конкретного сбоя конкретного пользователя в определенное время не установлено.
Чекина обращает внимание, что в качестве основания иска «СБ. Беларусь Сегодня» заявляет исключительно «получение конкурентного преимущества ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ при размещении на интернет-портале TUT.BY оперативной и достоверной информации, полученной к тому же без оплаты».
— Но позвольте, о каком «конкурентном преимуществе» идет речь? Ведь у «СБ. Беларусь Сегодня» была подписка, а значит — были все возможности размещать материалы БЕЛТА с максимальной оперативностью!
По мнению гендиректора портала TUT.BY, очень важно обратить внимание на то, что, несмотря на наличие «заходов» сотрудников TUT.BY в подписку БелТА «почитать» (что, по ее мнению, вопрос ответственности заходивших, а не Марины Золотовой), информация БЕЛТА размещалась на TUT.BY после появления ее в открытом доступе (то есть с полным выполнением условий для бесплатного размещения, установленных правообладателем). «За весь проверяемый период выявлено только два случая, когда это было не так. Два материала, размещенные в один день в апреле 2018 года (с этими материалами все тоже немного странно). Один материал про Ермошину и один материал про Мингорисполком дали TUT.BY такое колоссальное конкурентное преимущество, что и не догонишь!»
Отдельно Чекина касается вопроса о том, зачем другие обвиняемые сотрудники TUT.BY компенсировали выставленный им «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА ущерб. По ее убеждению, выплатили — не равно признали вину.
— К сожалению, система ставит людей перед выбором: либо ты идешь в суд всей компанией, либо, сжав зубы, платишь ущерб, с которым ты категорически не согласен, и претендуешь на применение «административки».
TUT.BY продолжает следить за процессом над Мариной Золотовой.
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В соцсетях обсуждают: а какое вообще отношение имеет «СБ. Беларусь Сегодня» к гражданским правоотношениям БЕЛТА и TUT.BY. Генеральный директор портала TUT.BY Людмила...
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