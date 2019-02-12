﻿ «Компенсация за грехи»? Как «СБ» считала свой ущерб по «делу БЕЛТА», объясняет гендиректор TUT.BY. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Компенсация за грехи»? Как «СБ» считала свой ущерб по «делу БЕЛТА», объясняет гендиректор TUT.BY

13.02.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суде в Минске второй день идет процесс по делу об обвинении главного редактора TUT.BY Марины Золотовой в бездействии должностного лица. По версии следствия, она знала о платной подписке на БЕЛТА, но не приняла меры, чтобы заключить договор, при этом некоторые журналисты TUT.BY осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации. Свою вину обвиняемая не признала.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде уже выступили некоторые свидетели — руководители и иные представители БЕЛТА и издательского дома «СБ. Беларусь сегодня». Стало известно, что пароли к сервису платной подписки до возбуждения уголовного дела в отношении журналистов не менялись более 10 лет, а своим 36 подписчикам агентство высылало пароли по факсу.

12 февраля первый заместитель директора издательского дома «Беларусь Сегодня» Михаил Лебедик пояснял, как обвиняемым считали ущерб по делу: «Это компенсация за те грехи», — в том числе сказал Михаил Лебедик.

В соцсетях обсуждают: а какое вообще отношение имеет «СБ. Беларусь Сегодня» к гражданским правоотношениям БЕЛТА и TUT.BY. Генеральный директор портала TUT.BY Людмила Чекина опубликовала большой пост в Facebook, где поясняет, кто, кому и за что должен был платить. Речь идет о гражданском иске «СБ. Беларусь Сегодня» ко всем обвиняемым, у которых были «заходы» с паролями «СБ. Беларусь Сегодня».


Людмила Чекина. Фото: minsk2019.by

— Марины Золотовой среди соответчиков нет, так как у нее вообще не было «заходов», но есть ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», как юрлицо с суммой предъявленных требований 2683 руб. и несколько других сотрудников TUT.BY. Итак, они брали стоимость своей подписки за месяц (это 160 руб. или 177 руб. в разные периоды) и умножали месячную ставку на каждый заход каждого обвиняемого, «отбивая» таким образом стоимость своей подписки в несколько раз.

Напомним, журналисты и редакторы портала выплатили «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА от 3 до 17 тысяч рублей каждый.

Людмила Чекина ставит под сомнение озвученные в суде факты «сложностей с заходами» у подписчиков.

— Эти «сложности» вообще вызывают большое сомнение, поскольку система, построенная БЕЛТА, была «один пароль на редакцию» — то есть для нескольких сотрудников подписчика. Если вход «несанкционированного лица» мог привести к сбою, то точно так же к сбою мог привести вход еще одного «лишнего» сотрудника «СБ». Ни одного конкретного факта «сбоя» у сотрудника «СБ» из-за «неправомерного входа» сотрудника TUT.BY, как и вообще конкретного сбоя конкретного пользователя в определенное время не установлено.

Чекина обращает внимание, что в качестве основания иска «СБ. Беларусь Сегодня» заявляет исключительно «получение конкурентного преимущества ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ при размещении на интернет-портале TUT.BY оперативной и достоверной информации, полученной к тому же без оплаты».

— Но позвольте, о каком «конкурентном преимуществе» идет речь? Ведь у «СБ. Беларусь Сегодня» была подписка, а значит — были все возможности размещать материалы БЕЛТА с максимальной оперативностью!

По мнению гендиректора портала TUT.BY, очень важно обратить внимание на то, что, несмотря на наличие «заходов» сотрудников TUT.BY в подписку БелТА «почитать» (что, по ее мнению, вопрос ответственности заходивших, а не Марины Золотовой), информация БЕЛТА размещалась на TUT.BY после появления ее в открытом доступе (то есть с полным выполнением условий для бесплатного размещения, установленных правообладателем). «За весь проверяемый период выявлено только два случая, когда это было не так. Два материала, размещенные в один день в апреле 2018 года (с этими материалами все тоже немного странно). Один материал про Ермошину и один материал про Мингорисполком дали TUT.BY такое колоссальное конкурентное преимущество, что и не догонишь!»

Отдельно Чекина касается вопроса о том, зачем другие обвиняемые сотрудники TUT.BY компенсировали выставленный им «СБ. Беларусь Сегодня» и БЕЛТА ущерб. По ее убеждению, выплатили — не равно признали вину.

— К сожалению, система ставит людей перед выбором: либо ты идешь в суд всей компанией, либо, сжав зубы, платишь ущерб, с которым ты категорически не согласен, и претендуешь на применение «административки».

TUT.BY продолжает следить за процессом над Мариной Золотовой.

7 августа мировые СМИ облетела новость о том, что Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БЕЛТА по закрытой платной подписке. Двое суток главред провела в изоляторе временного содержания на Окрестина. Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Но обвинение было предъявлено по последней. Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование. Дважды главному редактору портала TUT.BY было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства согласно 86-й статье УК. И уголовное дело в отношении Марины Золотовой Генеральная прокуратура направила в суд.

12 февраля начинается суд над Мариной Золотовой. Вспоминаем, как развивалось «дело БЕЛТА»

Этот процесс можно назвать уникальным: впервые в истории современной Беларуси судят главного редактора СМИ по обвинению в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью. Судья по «делу БЕЛТА» — Александр Петраш.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. А в конце ноября 2018 года были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов, журналисты возместили предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях обсуждают: а какое вообще отношение имеет «СБ. Беларусь Сегодня» к гражданским правоотношениям БЕЛТА и TUT.BY. Генеральный директор портала TUT.BY Людмила...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно из ящиков для сбора пожертвований в «Короне» воровали… школьники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика