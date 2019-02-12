Не чувствовать себя одиноким. В Сморгонском районе работают два дома самостоятельного совместного проживания

В Сморгонском районе активно развивается такая форма социальной работы, как дома самостоятельного совместного проживания (ДССП). На территории Сморгонщины таких учреждений пока только два – в Лылойтях и Белковщине. Оба работают под патронажем УТЦСОН «Тёплый дом». Проживают в ДССП одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды I и II групп, не утратившие полной способности к самообслуживанию. Одним из главных плюсов такой социальной работы является то, что старики находятся под постоянным присмотром социальных работников.



Дома самостоятельного совместного проживания – не интернатные учреждения, где люди находятся на государственном обеспечении. Проживающие здесь люди каждый месяц отчисляют определенный процент из своих пенсий на собственное содержание. Для одиноко проживающих эта сумма в зимний период составляет около 270 рублей, для одиноких – 230 рублей. В эту стоимость входят оплата социальных услуг, проживание, заработная плата социального работника, питание, оплаты бытовых нужд и т. п.

ДССП в Белковщине рассчитан на 9 человек, в Лылойтях – на 15. На данный момент одно место здесь вакантно. Для того, чтобы попасть туда, необходимо обратиться с заявлением в территориальный центр социального обслуживания.

Жизнь в домах самостоятельного совместного проживания идет своим чередом. Недавно в Лылойтях при помощи волонтеров, местных жителей, работников филиала и священников создана своя библиотека. В рамках республиканской акции «Сад Надежды – 2017», организатором которой выступило Белорусское радио, в Лылойтях и Белковщине посажены элитные саженцы винограда, яблони, смородины, цветочные клумбы, что позволило проживающим заниматься трудотерапией.

Каждые две-три недели стариков осматривает участковый терапевт. Здесь организован выезд в поликлинику, а при необходимости – лечение в стационаре. Пользуется популярностью у проживающих одна из современных услуг – «Санаторий на дому». При помощи дыхательной гимнастики, фитотерапии и массажа ручными массажерами пожилые люди поддерживают свое здоровье.

Летом впервые на территории ДССП в Лылойтях был организован профилактическо-реабилитационный лагерь для инвалидов, в котором специалистами отделения дневного пребывания инвалидов УТЦСОН

«Тёплый дом» проводились различные конкурсы и мероприятия совместно с местными жителями и проживающими в филиале. ДССП в Лылойтях и Белковщине тесно сотрудничают с местными Домами культуры, где проводятся для них концерты и лекции.

С возрастом у пожилых людей происходят изменения в интеллектуальной и эмоциональной сферах, меняется жизненная мотивация. Мероприятия, проходящие в ДССП, образ жизни позволяют пожилым гражданам не чувствовать себя одинокими, повышают у них качество социальной жизни.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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