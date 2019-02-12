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Законопроект о судебно-экспертной деятельности планируется внести на весеннюю сессию парламента

13.02.2019 13:10 — Новости Общества | БелТА  
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Законопроект о судебно-экспертной деятельности планируется внести на весеннюю сессию парламента
Андрей Швед

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект з акона "О судебно-экспертной деятельности" планируется внести на весеннюю сессию парламента, сообщил журналистам председатель Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент законопроект находится в правительстве, готовится к внесению в Палату представителей Национального собрания для подготовки к первому чтению на весенней сессии", - сказал Андрей Швед.

Проект закона направлен на комплексное регулирование общественных отношений в сфере судебно-экспертной деятельности. Он содержит единые подходы к организации и осуществлению как государственной, так и негосударственной экспертной деятельности. В нем будут определены общие для всех видов процессов подходы к назначению и проведению судебных экспертиз, единые требования к субъектам судебно-экспертной деятельности, порядку обращения с объектами судебных экспертиз, предусмотрены гарантии лицам, в отношении которых проводится судебная экспертиза и др.

По словам Андрея Шведа, благодаря принятию закона планируется кардинально повысить качество судебно-экспертной деятельности. "Заключение эксперта играет важную, порой ключевую, роль в установлении истины. Поэтому очень важно обеспечить качество, научную обоснованность заключения специалиста, оперативность работы, чтобы правоохранительные органы могли своевременно принимать процессуальные решения", - сказал он.

Как отметила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик, основная задача судебно-экспертной деятельности - оказание правоохранительным, судебным и иным органам помощи в принятии справедливых и законных решений. Благодаря созданию в 2013 году ГКСЭ - органа, осуществляющего единую государственную политику в сфере судебно-экспертной деятельности, удалось сократить сроки проведения экспертиз, а, следовательно, сроки расследования уголовных дел и рассмотрения их в судах. Комитет судэкспертиз сконцентрировал кадровые и финансовые усилия, создал общую приборную базу, унифицировал методическое обеспечение.

В ходе подготовки законопроекта к первому чтению в ГКСЭ проходит семинар с участием депутатов Палаты представителей. Совместно с руководством Государственного комитета и Национального центра законодательства и правовых исследований обсуждаются вопросы правого регулирования судебно-экспертной деятельности.

Кроме того, гости посетили экспозицию современных образцов криминалистических средств и упаковочных материалов, производство которых налажено предприятием "Белсудэкспертобеспечение". Побывали в лаборатории экспертиз наркотиков, где ознакомились с организацией в Государственном комитете таких исследований, с вопросами подготовки специалистов, контроля достоверности заключений. В подразделении экспертиз материалов, веществ и изделий поднимались вопросы модернизации экспертного оборудования, использования правоохранительными органами результатов экспертиз при расследовании преступлений, а также использования заключений экспертов в гражданском судопроизводстве.

Ежегодно Государственным комитетом выполняется более 340 тыс. судебных экспертиз, исследований по запросам органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Специалисты принимают участие в осмотрах мест происшествий. Эффективное ведение криминалистических учетов ежегодно способствует раскрытию более 20 тыс. преступлений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект з акона "О судебно-экспертной деятельности" планируется внести на весеннюю сессию парламента, сообщил журналистам...
 
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