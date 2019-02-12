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Организатора секс-вечеринок в Боровлянах будут судить за изнасилование

13.02.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчину, секс-вечеринку которого летом 2018-го разогнала милиция, будут судить за изнасилование и создание притона для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, в ночь на 28 июля в поселке Боровляны (Минский район) сотрудники ГУБОПиК разогнали секс-вечеринку: 34 мужчин и 18 женщин. Среди них были супружеские пары и студенты, люди возрастом от 24 до 45 лет. По данным милиции, два года там работал подпольный бордель. В МВД заявляли, что еще проверят информацию о подобных «мероприятиях» по всей стране, упоминая «свингер-вечеринки с элементами БДСМ», «развратные конкурсы» и вечеринки с участием «сторонников ЛГБТ-сообщества».

Организатор вечеринки, Вячеслав Казанова, заявлял СМИ, мол, он дарил людям праздник, проституции не было, телом не торговали: «Мы живем в свободной стране, групповой секс у нас не запрещен ни одним нормативным правовым актом».

И вот выводы следствия: мужчину обвиняют в организации притонов, изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

Фигурант — 39-летний житель Минска. Известно, что в прошлом он был осужден на 16 лет за убийство, разбой и изнасилование. А в 2015 досрочно освободился.

Спустя некоторое время мужчина стал работать как ИП в сфере организации культурно-массовых мероприятий. На деле, считают в СК, он два года под видом вечеринок организовывал притоны и создавал условия для занятия проституцией.

«Посредством личных контактов, социальных сетей и иных интернет-ресурсов, находил клиентов, желающих получить сексуальные услуги. Для этого снимал элитные жилые дома с бассейном, сауной, бильярдом, предоставлял посетителям дорогостоящий алкоголь и продукты питания», — рассказала официальный представитель Минского областного УСК Татьяна Белоног.

По данным СК, на вечеринках были женщины, которые добровольно соглашались на интим. А мужчины платили организатору за вход от 200 до 350 рублей.

«Следствием получены доказательства его причастности к изнасилованию 21-летней девушки в 2015 году и восстановлены события четырехлетней давности, — заявили в ведомстве. — В 2018 году жертвой его насильственных действий сексуального характера стала 18-летняя жительница Брестской области. Он запер девушку в комнате и вопреки ее воле, избивая, требовал вступить с ним в половую связь. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и позвать на помощь».

Во всех случаях отмечается, что мужчина был пьян. Согласно заключению экспертизы, он отдавал отчет своим действиям, поэтому будет отвечать по закону.

Ему предъявлено обвинение по ряду статьей Уголовного кодекса: изнасилование, насильственные действия вопреки воле потерпевшей с применением насилия (причем лицом, ранее совершившим подобное), покушение на изнасилование, а также организация притона для занятия проституцией. По каждому преступлению грозит лишение свободы вплоть до 5-13 лет.

До суда мужчина все так же будет содержаться под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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А также создание притона для занятия проституцией.
 
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