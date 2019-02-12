«Ожидали большего». Два года белорусского безвиза в цифрах и мнениях экспертов

В январе 2017 года Беларусь разрешила гражданам 80 стран 5-дневный безвизовый въезд через национальный аэропорт, а 12 февраля первые «безвизовые» туристы приземлились в Минске.

Их встречали с цветами и журналистами. Безвиз чиновники назвали «прорывным шагом», прогнозируя рост потока туристов на 15−20%. В следующем году срок безвизового пребывания в стране вырос сразу в шесть раз — до 30 дней .

Увидела ли Беларусь толпы туристов и что думают об эффективности безвиза те, кто работает с иностранцами? Смотрим на цифры и спрашиваем мнение экспертов спустя два года после открытия границ.

Безвиз через аэропорт за два года принес стране 189 тысяч туристов или около 2% от всех иностранцев, посетивших Беларусь за этот период.

«Это даже не количество туристов, а имидж страны»



Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

— Наиболее существенное изменение, которое стало заметно после введения безвиза, — это даже не количество туристов, а имидж страны. Сам факт того, что мы показали Беларусь как открытую гостеприимную страну, которая ждет и хочет принимать гостей. Информация была во всех серьезных изданиях, даже тех, которые всегда относились к стране критично. Например, британская The Telegraph раньше описывала Беларусь как последнюю диктатуру Европы, самую пьющую нацию. После введения безвиза Беларусь начали воспринимать по-другому.

На мой взгляд, при прочих равных условиях отсутствие визы — это дополнительный стимул посетить страну. Возьмем, например, Вьетнам — это вытянутая вдоль побережья страна, где столица находится на севере, а Хошимин, крупнейший бизнес центр страны, на юге. Чтобы сделать белорусскую визу, условному местному бизнесмену нужно поехать за несколько тысяч километров в столицу. Кому это понравится?

Или возьмем США. Жителю Калифорнии не придется ехать в наше посольство в Вашингтон; чтобы прилететь в Беларусь, достаточно паспорта, страховки и минимальных денежных средств.

Еще один пример — Австралия, где у нас, к сожалению, закрылось посольство. Но австралийцы к нам летают, потому что есть безвиз.

Безвизовый въезд во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году привел в страну больше гостей, чем постоянный безвиз. Тогда Беларусь посетили больше 5,3 млн гостей против 4,7 млн в 2018 году.

Сейчас мы занимаемся объединением безвизовых зон в Гродно и Бресте. Мы надеемся, что после этого иностранцы будут дольше оставаться в Беларуси, а это дополнительный доход.

«Безвизу не хватает рекламы»



Ксения Курусь, директор хостела в Троицком предместье:

— Безусловно, поток туристов увеличился, но, если честно, ожидали, что их будет больше, ожидали более массового влияния. По словам наших гостей, это все еще «too complicated», слишком сложно. Если авиабилет из Бремена в Венецию стоит 7 евро, то билет из Вильнюса в Минск надо на акциях ловить за 50−60 евро. Им непонятно, зачем лететь, если можно на маршрутке доехать за 20−30 рублей? Мы сейчас говорим о тех, кто путешествует бюджетно.

Да, Белавиа проводит акции, но для бюджетных путешественников это все равно дороговато. Мое мнение: для таких путешественников нужно открывать другие границы, чтобы они смогли въехать на авто или железнодорожным транспортом.

До введения безвиза многие туристы даже не рассматривали Беларусь. Теперь же, когда они планируют путешествия по Восточной Европе или странам Балтии, они включают туда и Беларусь — попасть в страну стало гораздо проще.

Но есть и другая проблема. По работе я езжу на международные конференции, связанные с хостелами и туризмом; на обороте моей визитки — карта Европы, на которой отмечена Беларусь. Зачастую люди не знают, что есть такая страна, и не знают про безвиз. Многие узнают случайно: например, от знакомых белорусов, один наш гость из Австралии узнал о безвизе от своего турагента. Нет распространенной информации в сети, рекламы, государственной поддержки и продвижения. А ведь важно говорить людям об этом часто и много, как в рекламе — правило трех касаний.

«Не нужно трогать то, что работает»



Ярослав Лихачевский, CEO и сооснователь белорусско-голландского медицинского стартапа Deepdee:

— По моему мнению, безвиз даже в таком формате — это большой прогресс. Тридцати дней более чем достаточно для деловых поездок в Беларусь.

В нашем случае безвиз сильно упрощает приезд партнеров и инвесторов в Минск, а это, в свою очередь, помогает устанавливать личный контакт, знакомить с командой и выстраивать открытые и доверительные отношения.

В бизнесе каждый лишний шаг в планировании встреч создает дополнительный барьер. Особенно болезненны вещи связанные с дополнительными временными затратами, поэтому возможность купить билеты и прилететь «сегодня на завтра» — значительное преимущество в коммуникации.

Для человека с европейским или американским паспортом виза сама по себе экзотика и, в своем роде, «предупреждение» о стране. Отсутствие визы они воспринимают как нечто само собой разумеющееся. А Беларусь в таком случае легче воспринимается как часть знакомого европейского пространства.

Что касается дальнейшего улучшения белорусского безвиза, то в части непосредственно виз вполне подходит принцип: работает, не трогай. А вот к процедуре временной регистрации все еще есть вопросы. Наконец-то сделали регистрацию онлайн, и это большой прорыв. Но, по моему мнению, это в принципе атавизм, от которого лучше просто избавиться.

«Aнглоязычность и навигация в городе — пока барьеры»



Евгений Данилик, основатель Музея архитектурных миниатюр «Страна мини»:

— После введения пятидневного безвизового режима у музея значительно расширилась география туристов. Начали активнее лететь из Австралии, Великобритании, США, Китая, Норвегии, Испании, Индии, Мексики. Существенно увеличился поток соседей из Литвы, Латвии, Эстонии.

Отмена визы — это снятие психологического барьера для туриста, а еще экономия времени на ее получение и денег за сбор. Не все туристы планируют отпуск заранее: часть начинают гуглить куда полететь за неделю-две, и визовые страны для них отпадают. Можно смело утверждать, что Беларусь получила дополнительный поток «импульсивных» туристов.

Больше всего таким путем в Беларусь приезжают немцы, итальянцы и поляки. А вот туристов из соседних Латвии и Литвы намного больше не стало — это может быть связано с тем, что ехать в Минск им проще «по земле», но пока такая безвизовая опция доступна только в Гродно и Бресте.

Из оставшихся барьеров наши гости отмечают отсутствие лоукостов, высокую стоимость авиабилетов, низкий уровень знания английского языка белорусами, далеко не везде в Минске есть англоязычная уличная навигация.

Регистрация по прибытии непростая, но по мере отладки процедуры онлайн, появления качественной и понятной инструкции о процедуре регистрации на разных языках, эта проблема отпадет сама.

«Когда визы отменили, я выдохнул с облегчением»



Виктор Ефтимиадис, директор по туризму в TRAVEL DESIGNER:

— Отмена виз повлияла на спрос, к нам стало прилетать больше туристов как с визитами на выходные, так и на недельные туры. Гораздо больше иностранцев теперь могут посетить родственников или друзей.

Я сам иностранец, впервые прилетел в Минск в 2017 году по туристической визе, которую получал в аэропорту. Это было самое сложное получение визы в моей жизни, хотя я посетил более и визовых, и безвизовых 50 стран.

Получение визы в аэропорту заняло более 2,5 часов, очередь была огромная и работал только один специалист консульской службы. Когда визы отменили и увеличили срок пребывания до 30 дней, я выдохнул с облегчением (хотя сейчас у меня в паспорте стоит деловая виза, поскольку я веду здесь туристический бизнес).

И, конечно, Беларусь сразу стала гораздо более привлекательной для иностранных партнеров, которые стали чаще и охотнее приезжать на деловые мероприятия и выставки.

Думаю, что поток туристов мог бы вырасти в несколько раз, если бы безвиз распространился на въезды через пункты пограничного пропуска на границах с Литвой, Латвией и Польшей для авто- и железнодорожного транспорта.

Больше бы ехало туристических групп и студентов из стран-соседей и больше европейцев, так как Литва и Польша имеют хорошее авиасообщение с Англией и Западной Европой благодаря лоукостам. Европейцы много и активно путешествуют, и у них есть интерес к Беларуси, которая по-прежнему для многих остается «террой инкогнито» и страной с удивительной природой.