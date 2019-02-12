|
Дело в отношении школьника, который ранил ножом сторожа в Жабинке, пока не возбуждено
13.02.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения школьника на сторожа бывшей нефтебазы в Жабинке. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По информации СК, 9 февраля около 14.45 в милицию поступило сообщение о травмировании сторожа одной из организаций района. Как было установлено, трое несовершеннолетних жителей Жабинки проникли на территорию центра по перевалке и хранению нефтепродуктов. Там их остановил сторож, который попытался вывести парней. В это время один из школьников причинил мужчине резаное ранение ножом в область спины.
Кто из трех подростков ранил сторожа, не уточняется.
Как
По информации TUT.BY, один из подростков — сын управделами Жабинковского райисполкома. Именно ему принадлежал нож. На прошлой неделе парню исполнилось 14 лет.
«В настоящее время по данному факту Жабинковским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Юридическая оценка действиям школьника будет дана по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений», — сообщил Дмитрий Иванюк.
Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)