Власти Столбцов отменили все увеселительные мероприятия как минимум до конца недели

До конца недели в Столбцах отменили все увеселительные мероприятия. Такую рекомендацию подчиненным учреждениям направил местный райисполком.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поскольку траур официально может объявлять лишь президент, то местные власти пока направили рекомендацию о приостановлении увеселительных мероприятия в городе — концерты, дискотеки и так далее.

«Точные сроки не оговаривались, но как минимум до конца недели. Хотя и без этого все понимают, что теперь подобные мероприятия никто не будет организовывать», — вздыхают TUT.BY в исполкоме.

Сегодня город прощается с жертвами нападения. На церемонии присутствуют родные, школьники и педагоги (для этого занятия были сокращены), руководство Столбцов.

Панихида по 11-класснику Саше прошла в Кафедральном соборе святой праведной Анны в Столбцах. А с учителем истории из СШ № 2, Мариной Михайловной Пархимович, — в церкви Собора белорусских святых в деревне Шашки (Столбцовский район), на родине педагога.

Накануне столбцовская районная газета «Прамень» опубликовала четыре официальных счета. Любой желающий может перевести деньги в адрес семей погибших или на лечение двух пострадавших школьников.

Счета открыты в центре банковских услуг № 624 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу г. Столбцы, ул. Центральная, д. 6"Б". УНП 100 603 596, МФО AKBBBY21500. Текущий (расчетный) счет с использованием платежной карточки на имя Пархимовича Артема Вячеславовича № BY03AKBB30140003569776010000 (транзитный счет №BY65AKBB38120624026926000000) — в адрес семьи погибшей учительницы. Текущий (расчетный) банковский счет с использованием банковской платежной карточки на имя Романова Андрея Викторовича № BY56AKBB30140003569676010000 (транзитный счет №BY65AKBB38120624026926000000) — в адрес семьи погибшего школьника. Благотворительный счет на имя Шутько Светланы Иосифовны для сбора средств на лечение сына Шутько Руслана Иосифовича № BY20AKBB31340000103106020624 (транзитный счет №BY16AKBB38193821240156000000) — в адрес пострадавшего школьника. Благотворительный счет на имя Цвирко Анжелы Владимировны для сбора средств на лечение сына Цвирко Владислава Станиславовича № BY05AKBB31340000103116020624 (транзитный счет №BY16AKBB38193821240156000000) — в адрес второго пострадавшего ученика.