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Власти Столбцов отменили все увеселительные мероприятия как минимум до конца недели
13.02.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by
До конца недели в Столбцах отменили все увеселительные мероприятия. Такую рекомендацию подчиненным учреждениям направил местный райисполком.
Поскольку траур официально может объявлять лишь президент, то местные власти пока направили рекомендацию о приостановлении увеселительных мероприятия в городе — концерты, дискотеки и так далее.
«Точные сроки не оговаривались, но как минимум до конца недели. Хотя и без этого все понимают, что теперь подобные мероприятия никто не будет организовывать», — вздыхают TUT.BY в исполкоме.
Сегодня город прощается с жертвами нападения. На церемонии присутствуют родные, школьники и педагоги (для этого занятия были сокращены), руководство Столбцов.
Панихида по 11-класснику Саше прошла в Кафедральном соборе святой праведной Анны в Столбцах. А с учителем истории из СШ № 2, Мариной Михайловной Пархимович, — в церкви Собора белорусских святых в деревне Шашки (Столбцовский район), на родине педагога.
Накануне столбцовская районная газета «Прамень»
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Сегодня город прощается с жертвами нападения в школе.
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