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Окунитесь в мир под микроскопом

13.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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На несколько месяцев выставочный зал превратится в настоящую биолабораторию, где посетители смогут заглянуть в неизвестную жизнь привычных вещей. «Благодаря 30 современным микроскопам посетители научатся воспринимать мир вокруг себя совершенно иначе», – отметили в музее.

Можно будет увидеть, из чего состоит перо птицы, чешуйка рыбы, человеческий волос, эпителий, сравнить под многократным увеличением кровь человека и лягушки, посмотреть сквозь мощные линзы на привычные кристаллы сахара, соли, грибы, плесень. Кроме того, посетители увидят разнообразные коллекции гербариев и насекомых.

Организаторы уверены, что выставка будет интересна как для маленьких детей и школьников, так и для студентов и взрослых.

Первому микроскопу, изобретенному Галилео Галилеем, в этом году исполняется 410 лет. А известный белорусский биофизик, врач и исследователь Яков Наркевич-Иодко 150 лет назад открыл для себя этот увлекательный мир науки.

https://belta.by/culture/view/filial-natsionalnogo-istoricheskogo-muzeja-predlagaet-okunutsja-v-mir-pod-mikroskopom-336044-2019/

 
 
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В филиале Национального исторического музея Беларуси «Дом-музей I съезда РСДРП» с 21 февраля по 7 июля будет проходить научно-популярная интерактивная выставка...
 
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