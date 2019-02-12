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Правильное питание

13.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Основные принципы правильного питания:

  1. Исключение полуфабрикатов, фаст-фуда, газированных напитков, промышленных сладостей, колбасных изделий, консервов, чипсов, почти всех продуктов, приготовленных вне дома и не имеющих правильного соотношения белков, жиров и углеводов;
  2. Ограничение соли;
  3. Блюда готовят на пару, методом запекания, отваривания, тушения. Жареная пища не желательна;
  4. Пятая часть рациона состоит из свежих фруктов и овощей;
  5. Исключение быстрых углеводов, заменяя их продуктами с медленными: кашами (не быстрого приготовления), хлебом (цельнозерновым или из муки грубого помола), макаронными изделиями высшего сорта, несладкими овощами. Ягоды, фрукты и мед – источники быстрых углеводов – включают в приемы пищи в утреннее и дневное время;
  6. Общий объем животных белков рассчитывается по массе тела: на 1 кг веса должен ежесуточно поступать 1 г белка;
  7. Объем жидкости (предпочтительно воды и травяных чаев, несладких морсов, компотов) составляет не менее 2 л в день, с обязательным стаканом теплой воды за 30 минут до каждого приема пищи;
  8. Углеводные блюда распределяются для приема в первую половину дня, белковые – во вторую;
  9. Рекомендуется употребление полиненасыщенных жиров: оливкового, льняного масла, рыбы (лосося, форели), семечек, орехов, авокадо и т. п. Общий объем – 1/5 от суточного рациона;
  10. Прием пищи – 4-5 раз в сутки, с максимальным периодом между едой в 4 часа. Последний прием пищи – за 3 часа до сна. Возможны перекусы (не более 2 раз в сутки, в числе общих приемов пищи, например, 200 г кефира или фрукт);
  11. Блюда из картошки и макаронных изделий не сочетаются с белком;
  12. Питаться следует в одно и то же время, без сопровождающих занятий (просмотра телевизора, игр на компьютере, разговоров по телефону и т. п.), пережевывать тщательно, медленно: это способствует лучшему усвоению пищи и более быстрому насыщению.

Меньше жарьте, больше «парьте»

Жареная пища вредна для организма. Основной вред здоровью наносят канцерогены, которые образуются в процессе жарки. К тому же жареная пища, как правило является жирной и калорийной. Если ваши родные не могут отказаться от котлет, жареного мяса или рыбы, постарайтесь готовить ее как можно реже (не более двух раз в неделю), добавляйте меньше жира и растительного масла при жарке и употребляйте в первой половине дня, небольшими порциями с большим количеством зелени и свежих овощей.

Самыми щадящими и диетическими методами приготовления продуктов считаются отваривание, приготовление на пару, тушение и запекание. Чем меньше период термического воздействия на продукт, тем больше качественно сохранившихся в нем витаминов и микроэлементов.

Врач-гигиенист (заведующий) отделением гигиены питания А.И.Молчанская

 
 
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