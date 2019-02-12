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«Со мной так нельзя!» - пришло время избавиться от давления и негатива в семье
13.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Если вы постоянно чувствуете печаль, усталость, неспособны радоваться жизни, не спешите искать причину в себе. Сначала оглянитесь по сторонам: возможно, причина сидит рядом с вами… и вот-вот устроит скандал.
Отрывок из книги Светланы Морозовой «Немые слезы»
Одно из главных наших прав – это право на спокойную, надежную жизнь, право на безопасность. Одновременно это и одна из основных потребностей любого человека, и с безопасностью (или ее отсутствием) связано больше наших поступков и способов жить, чем кажется на первый взгляд. Именно это право, эта потребность страдает, когда в семье процветает насилие. Оно весьма многолико. Самое большое заблуждение и опасность считать, что оскорбления, шлепки, телесные наказания, жесткие ограничения, унижения не являются насилием, не сказываются на чувстве безопасности и защищенности. И люди в таком неведении живут не просто годами, а целыми поколениями, передавая роль жертвы по наследству.
В своей практике специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом» часто сталкиваются с такой проблемой, даже парадоксом: жертва насилия не верит, что ей можно помочь, а автор агрессии верит в свою безнаказанность. И это стена вынуждает жертв домашнего насилия существовать в таких условиях очень долго, не имея возможности полноценно воспитывать своих детей и получать удовольствие от жизни.
Но надо помнить, что выход есть всегда. Это как сбрасывание кокона. Пелена самообмана накладывается постепенно, пласт за пластом, так и путь к полноценной жизни не прост. Многое придется пересмотреть и переосмыслить, при этом никто не гарантирует, что это безболезненно. Немалой отваги и решительности требуют эти изменения.
Что в ситуации домашнего насилия загоняет нас в замкнутый круг? И можно ли его разорвать?
Преимущества группы поддержки для женщин, страдающих от семейного насилия, в том, что группа создаёт атмосферу, которая способствует приобретению каждым её участником нового опыта, освоению и тренировке новых навыков поведения, формирует особое единство, что способствует реальным изменениям в жизни. Это тот формат, где можно поделиться своими историями, получить реальную психологическую помощь профессионалов и участников.
Встречи и консультации психолога для участниц группы проводятся бесплатно. Записаться на встречу и задать интересующие вопросы можно по телефону: 3-58-13 с 8.00 до 17.00.
Поскольку информация о каждой участнице и содержание встреч конфиденциально, участие в группе не станет поводом признания семьи, находящейся в социально опасном положении.
Помимо встреч группы можно приходить на индивидуальные консультации с психологом, предварительно договорившись о встрече по телефону. В отделении оборудована комната для консультирования, имеется библиотека, где собрана тематическая литература для женщин.
Ольга ГЛИНСКАЯ, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Если вы постоянно чувствуете печаль, усталость, неспособны радоваться жизни, не спешите искать причину в себе. Сначала оглянитесь по сторонам: возможно, причина...
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