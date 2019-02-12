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«Со мной так нельзя!» - пришло время избавиться от давления и негатива в семье

13.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Если вы постоянно чувствуете печаль, усталость, неспособны радоваться жизни, не спешите искать причину в себе. Сначала оглянитесь по сторонам: возможно, причина сидит рядом с вами… и вот-вот устроит скандал.

Отрывок из книги Светланы Морозовой «Немые слезы»

Одно из главных наших прав – это право на спокойную, надежную жизнь, право на безопасность. Одновременно это и одна из основных потребностей любого человека, и с безопасностью (или ее отсутствием) связано больше наших поступков и способов жить, чем кажется на первый взгляд. Именно это право, эта потребность страдает, когда в семье процветает насилие. Оно весьма многолико. Самое большое заблуждение и опасность считать, что оскорбления, шлепки, телесные наказания, жесткие ограничения, унижения не являются насилием, не сказываются на чувстве безопасности и защищенности. И люди в таком неведении живут не просто годами, а целыми поколениями, передавая роль жертвы по наследству.

В своей практике специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом» часто сталкиваются с такой проблемой, даже парадоксом: жертва насилия не верит, что ей можно помочь, а автор агрессии верит в свою безнаказанность. И это стена вынуждает жертв домашнего насилия существовать в таких условиях очень долго, не имея возможности полноценно воспитывать своих детей и получать удовольствие от жизни.

Но надо помнить, что выход есть всегда. Это как сбрасывание кокона. Пелена самообмана накладывается постепенно, пласт за пластом, так и путь к полноценной жизни не прост. Многое придется пересмотреть и переосмыслить, при этом никто не гарантирует, что это безболезненно. Немалой отваги и решительности требуют эти изменения.

Что в ситуации домашнего насилия загоняет нас в замкнутый круг? И можно ли его разорвать?

«Со мной так нельзя!» - пришло время избавиться от давления и негатива в семье
Справиться с ситуацией семейного насилия можно в группе поддержки - это территория участия, принятия и уважения, где каждый участник формирует свою новую реальность, целостность, обретает силы, возвращается к жизни. Группу сопровождает психолог. Результатом длительной работы с психологом являются изменения, а не временное облегчение и утешение, которые приходят после общения с подругами, родственниками. Специалист заинтересован в вашей автономии и зрелости, принимает вас такой, какая вы есть. Психолог обеспечивает конфиденциальность, гарантированную Законом Республики Беларусь об оказании психологической помощи, готов эмоционально поддержать даже в очень тяжелых ситуациях. Специалист концентрируется только на вашем опыте, помогает разобраться в переживаниях.

Преимущества группы поддержки для женщин, страдающих от семейного насилия, в том, что группа создаёт атмосферу, которая способствует приобретению каждым её участником нового опыта, освоению и тренировке новых навыков поведения, формирует особое единство, что способствует реальным изменениям в жизни. Это тот формат, где можно поделиться своими историями, получить реальную психологическую помощь профессионалов и участников.

Группа может быть полезна для вас, если: нужна психологическая помощь; есть ощущение, что вы потеряли себя как личность; не можете жить нормальной жизнью в семейных отношениях;  одолевают страхи и навязчивые мысли; постоянно преследует мысль о том, что «он» за вами следит; не можете вступить в отношения с новым партнером; не можете найти опору и уверенность в себе; нет перспектив на лучшее завтра; нужна поддержка и новые друзья.

Встречи и консультации психолога для участниц группы проводятся бесплатно. Записаться на встречу и задать интересующие вопросы можно по телефону: 3-58-13 с 8.00 до 17.00.

Поскольку информация о каждой участнице и содержание встреч конфиденциально, участие в группе не станет поводом признания семьи, находящейся в социально опасном положении.

Помимо встреч группы можно приходить на индивидуальные консультации с психологом, предварительно договорившись о встрече по телефону. В отделении оборудована комната для консультирования, имеется библиотека, где собрана тематическая литература для женщин.

Встреча в группе поддержки состоится 28 февраля в 17.30 в УТЦСОН «Тёплый дом» (2 этаж, зал для тренингов). На кофе-паузу с собой можно взять печенье.

Ольга ГЛИНСКАЯ, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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Если вы постоянно чувствуете печаль, усталость, неспособны радоваться жизни, не спешите искать причину в себе. Сначала оглянитесь по сторонам: возможно, причина...
 
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