ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парню, порезавшему в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор

13.02.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Парню, порезавшему в прошлом году в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор: по совокупности преступлений ему дали 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщают «Сильные новости».


Фото: Елена Бычкова

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 3,5 тыс. рублей в пользу пострадавших милиционеров.

Прокурор, напомним, Гомеле троих милиционеров, 15,5 года колонии">просил дать обвиняемому в покушении на убийство троих милиционеров 15,5 года.

Обвиняемый свою вину не признал полностью.

Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Слаўныя ўспаміны юбілейнага года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика