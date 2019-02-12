Парню, порезавшему в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор

Парню, порезавшему в прошлом году в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор: по совокупности преступлений ему дали 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщают «Сильные новости».



Фото: Елена Бычкова

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 3,5 тыс. рублей в пользу пострадавших милиционеров.

Прокурор, напомним, Гомеле троих милиционеров, 15,5 года колонии">просил дать обвиняемому в покушении на убийство троих милиционеров 15,5 года.

Обвиняемый свою вину не признал полностью.

Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.