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Парню, порезавшему в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор
13.02.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Парню, порезавшему в прошлом году в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор: по совокупности преступлений ему дали 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима,
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 3,5 тыс. рублей в пользу пострадавших милиционеров.
Прокурор, напомним, Гомеле троих милиционеров, 15,5 года колонии">просил дать обвиняемому в покушении на убийство троих милиционеров 15,5 года.
Обвиняемый свою вину не признал полностью.
Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он
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Обвиняемый свою вину не признал полностью.
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