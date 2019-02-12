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«Город маленький, все друг друга знают». В Столбцах прощаются с погибшими при нападении в школе
13.02.2019 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 13 февраля, в Столбцах хоронят погибших во время
«Дай Бог каждому такого сына»
Про место прощания с Сашей накануне говорили немного: старая церковь, в 12.00. Ближе к 11 рядом с его домом в частном секторе Столбцов стали собираться люди. Подходят взрослые, учеников привезли централизованно — сняли с уроков. Рядом стоят два школьных автобуса.
— Я не могу говорить, — еле сдерживая слезы, отходит директор школы.
— Это очень хорошая семья, — чуть позже расскажет нам Тамара Сергеевна, которая живет на этой же улице.
По словам женщины, Сашу она помнит с детства. Очень общительный парень.
— Встретит, всегда поздоровается. И друзей у него всегда было много, — вспоминает школьника женщина.
О семье Саши рассказывают только хорошее. Приветливые, никогда ни с кем не конфликтовали. Родители — предприниматели.
— Как такое случилось, никто не понимает, — присоединяется к беседе еще одна женщина Янина Ивановна и рассуждает о школьнике, который подозревается в нападении. — Он ведь тихий был, говорят, учился хорошо.
— А Саша?
— Саша историю любил, — слово снова за Тамарой Сергеевной. — На олимпиады по истории ездил.
Увлекался историей, философией, перечисляет увлечения погибшего друга Саши Никита. Говорил по-белорусски.
— Хотел в Польшу на журналиста поступать, — вспоминает он.
…Из дома до церкви Сашу провожали пешком. Гроб с покойным несли на руках. Процесс замыкали пустые школьные автобусы.
К 12 часам к церкви стали подходить местные жители. Ощущается, что город тяжело переживает трагедию.
Друг семьи Романовых говорит, что у гроба не смог сказать ни слова.
— Я перебирал в голове слова и не смог произнести ни слова. Хотел сказать, что Саша был хорошим мальчиком и он попадет в рай, а потом подумал: «Лучше бы он жил! Лучше бы он жил…»
Знакомые Александра повторяют: он был развитым, воспитанным, интересовался и увлекался многим: историей, спортом, английским языком.
— Дай Бог каждому такого сына.
Местная жительница Полина принесла шесть красных гвоздик, перевязанных черной лентой.
— Моя внучка третий день плачет.
«Это наша боль, мы все здесь живем»
У подъезда дома, где жила погибшая учительница Марина Пархимович, собралось много людей: коллеги, ученики, выпускники, соседи, знакомые, друзья, случайные прохожие. Всего — около 200 человек.
— Это наша боль, мы все здесь живем. Всем больно, а нам вдвойне, — рассуждают собравшиеся.
Некоторые, ожидая, когда вынесут гроб, пытаются найти ответ на вопрос: почему произошло нападение?
— Я вам скажу одно: теперь дети такие жестокие стали, — говорит один местный житель другому.
— Город маленький, все друг друга знают. Что еще говорить? Вот оно — здесь все сказано.
Напомним, выпускники Марины Михайловны всегда отзывались о ней как об очень мягком и душевном человеке,
Учителя других школ также пришли на прощание с погибшей Мариной Пархимович. В разговоре между собой они делятся тем, что «сейчас заходишь в класс — и не знаешь: вдруг что случится».
— Страшно, — кивает головой женщина.
Когда из подъезда выносили тело погибшей учительницы, ученики Марины Михайловны выстроились в живой коридор. Рядом дежурили два педагога-психолога с бейджами.
Плакали женщины, плакали мужчины. Плакали ученики и соседи. Процессию сопровождала скорая помощь и машина ГАИ.
Жители близлежащих домов шли в конце процессии и тоже обсуждали произошедшее.
— Хлопцам раненым вроде стало лучше. Но вот выйдут они из больницы — как им жить дальше? Как семье Марины жить дальше? А погибшего хлопчика? А родителям того, кто нападал? Непонятно.
Похоронят Марину Пархимович в ее родной деревне Шашки.
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Сегодня, 13 февраля, в Столбцах хоронят погибших во время нападения в школе № 2 - одинадцатиклассника Александра Романова и учительницу Марину Пархимович.
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