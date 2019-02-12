«Город маленький, все друг друга знают». В Столбцах прощаются с погибшими при нападении в школе

Сегодня, 13 февраля, в Столбцах хоронят погибших во время нападения в школе № 2 — одиннадцатиклассника Александра Романова и учительницу Марину Пархимович.

«Дай Бог каждому такого сына»





Про место прощания с Сашей накануне говорили немного: старая церковь, в 12.00. Ближе к 11 рядом с его домом в частном секторе Столбцов стали собираться люди. Подходят взрослые, учеников привезли централизованно — сняли с уроков. Рядом стоят два школьных автобуса.

— Я не могу говорить, — еле сдерживая слезы, отходит директор школы.

— Это очень хорошая семья, — чуть позже расскажет нам Тамара Сергеевна, которая живет на этой же улице.

По словам женщины, Сашу она помнит с детства. Очень общительный парень.





— Встретит, всегда поздоровается. И друзей у него всегда было много, — вспоминает школьника женщина.

О семье Саши рассказывают только хорошее. Приветливые, никогда ни с кем не конфликтовали. Родители — предприниматели.

— Как такое случилось, никто не понимает, — присоединяется к беседе еще одна женщина Янина Ивановна и рассуждает о школьнике, который подозревается в нападении. — Он ведь тихий был, говорят, учился хорошо.

— А Саша?

— Саша историю любил, — слово снова за Тамарой Сергеевной. — На олимпиады по истории ездил.





Увлекался историей, философией, перечисляет увлечения погибшего друга Саши Никита. Говорил по-белорусски.

— Хотел в Польшу на журналиста поступать, — вспоминает он.

…Из дома до церкви Сашу провожали пешком. Гроб с покойным несли на руках. Процесс замыкали пустые школьные автобусы.

К 12 часам к церкви стали подходить местные жители. Ощущается, что город тяжело переживает трагедию.

Друг семьи Романовых говорит, что у гроба не смог сказать ни слова.

— Я перебирал в голове слова и не смог произнести ни слова. Хотел сказать, что Саша был хорошим мальчиком и он попадет в рай, а потом подумал: «Лучше бы он жил! Лучше бы он жил…»





Знакомые Александра повторяют: он был развитым, воспитанным, интересовался и увлекался многим: историей, спортом, английским языком.

— Дай Бог каждому такого сына.

Местная жительница Полина принесла шесть красных гвоздик, перевязанных черной лентой.

— Моя внучка третий день плачет.

«Это наша боль, мы все здесь живем»





У подъезда дома, где жила погибшая учительница Марина Пархимович, собралось много людей: коллеги, ученики, выпускники, соседи, знакомые, друзья, случайные прохожие. Всего — около 200 человек.

— Это наша боль, мы все здесь живем. Всем больно, а нам вдвойне, — рассуждают собравшиеся.

Некоторые, ожидая, когда вынесут гроб, пытаются найти ответ на вопрос: почему произошло нападение?

— Я вам скажу одно: теперь дети такие жестокие стали, — говорит один местный житель другому.





— Город маленький, все друг друга знают. Что еще говорить? Вот оно — здесь все сказано.

Напомним, выпускники Марины Михайловны всегда отзывались о ней как об очень мягком и душевном человеке, конфликтов с учениками у нее никогда не возникало : «Чтобы вывести Марину Михайловну из себя, нужно было очень постараться».

Учителя других школ также пришли на прощание с погибшей Мариной Пархимович. В разговоре между собой они делятся тем, что «сейчас заходишь в класс — и не знаешь: вдруг что случится».





— Страшно, — кивает головой женщина.

Когда из подъезда выносили тело погибшей учительницы, ученики Марины Михайловны выстроились в живой коридор. Рядом дежурили два педагога-психолога с бейджами.

Плакали женщины, плакали мужчины. Плакали ученики и соседи. Процессию сопровождала скорая помощь и машина ГАИ.

Жители близлежащих домов шли в конце процессии и тоже обсуждали произошедшее.





— Хлопцам раненым вроде стало лучше. Но вот выйдут они из больницы — как им жить дальше? Как семье Марины жить дальше? А погибшего хлопчика? А родителям того, кто нападал? Непонятно.

Похоронят Марину Пархимович в ее родной деревне Шашки.