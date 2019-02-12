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В Витебске задержали милиционера с почти 30 граммами психотропа
13.02.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске вечером 10 февраля задержали оперуполномоченного Школовского РОВД, у которого изъяли почти 30 граммов психотропа. Такая информация появилась в
У 24-летнего старшего лейтенанта, оперуполномоченного уголовного розыска Шкловского РОВД, нашли и изъяли почти 30 г психотропного вещества альфа-PVP.
Молодой человек работал в милиции с 2011 года. В момент задержания был не на службе и в гражданской одежде.
Официальной информации от МВД или СК по поводу задержания милиционера и возбуждения уголовного дела пока не было.
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Молодой человек работал в ОВД с 2011 года, в занимаемой должности - с 2016-го. Сотрудник милиции находился вне службы, в гражданской одежде.
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