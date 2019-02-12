В Витебске задержали милиционера с почти 30 граммами психотропа

В Витебске вечером 10 февраля задержали оперуполномоченного Школовского РОВД, у которого изъяли почти 30 граммов психотропа. Такая информация появилась в телеграм-канале NEXTA . Ее TUT.BY подтвердил информированный источник.

У 24-летнего старшего лейтенанта, оперуполномоченного уголовного розыска Шкловского РОВД, нашли и изъяли почти 30 г психотропного вещества альфа-PVP.

Молодой человек работал в милиции с 2011 года. В момент задержания был не на службе и в гражданской одежде.

Официальной информации от МВД или СК по поводу задержания милиционера и возбуждения уголовного дела пока не было.

Альфа-PVP — синтетический психотроп, имеет сленговое название «скорость».