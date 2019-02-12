﻿ С улиц Гродно уберут самовольную рекламу (и сделают больше мест для легальной). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С улиц Гродно уберут самовольную рекламу (и сделают больше мест для легальной)

13.02.2019 15:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рекламные плакаты и штендеры, которые установлены с нарушениями законодательства, будут убраны с улиц Гродно. Об этом говорили на планерке у председателя горисполкома Мечислава Гоя, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: NewGrodno.by

Владельцы фирм и компаний устанавливают переносные рекламные конструкции самовольно: вешают на заграждениях разделительной полосы возле пешеходных переходов, пристегивают цепями к дорожным столбам и деревьям, ставят на остановках, хотя по законодательству так называемые штендеры могут размещаться только возле торговых центров. Об этом на планерке рассказал начальник отдела размещения наружной рекламы «Проектного бюро управления архитектуры и градостроительства» горисполкома Леонид Жук.

По мнению властей, реклама портит городской вид, поэтому ее уберут там, где она размещена с нарушениями. Такое поручение дал Мечислав Гой.

В городе каждый год увеличивается количество конструкций для наружной рекламы, в 2018-м их было почти 4,5 тыс. Растет число мультимедийных билбордов: сейчас в городе их 5, в ближайшее время определят еще несколько мест для установки новых. Остановки продолжат оснащать электронными табло с рекламой и расписанием движения городского транспорта.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекламные плакаты и штендеры, которые установлены с нарушениями законодательства, будут убраны с улиц Гродно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Запретить? Установить тотальный контроль? Как и о чем поговорить с детьми после трагедии в Столбцах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика