С улиц Гродно уберут самовольную рекламу (и сделают больше мест для легальной)

Рекламные плакаты и штендеры, которые установлены с нарушениями законодательства, будут убраны с улиц Гродно. Об этом говорили на планерке у председателя горисполкома Мечислава Гоя, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: NewGrodno.by

Владельцы фирм и компаний устанавливают переносные рекламные конструкции самовольно: вешают на заграждениях разделительной полосы возле пешеходных переходов, пристегивают цепями к дорожным столбам и деревьям, ставят на остановках, хотя по законодательству так называемые штендеры могут размещаться только возле торговых центров. Об этом на планерке рассказал начальник отдела размещения наружной рекламы «Проектного бюро управления архитектуры и градостроительства» горисполкома Леонид Жук.

По мнению властей, реклама портит городской вид, поэтому ее уберут там, где она размещена с нарушениями. Такое поручение дал Мечислав Гой.

В городе каждый год увеличивается количество конструкций для наружной рекламы, в 2018-м их было почти 4,5 тыс. Растет число мультимедийных билбордов: сейчас в городе их 5, в ближайшее время определят еще несколько мест для установки новых. Остановки продолжат оснащать электронными табло с рекламой и расписанием движения городского транспорта.