За взятку в 23 тыс. долларов задержан директор завода «Оптрон». Оперативники: хотел в 5 раз больше

В Минске с поличным при получении взятки задержан генеральный директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Руководителя задержали в среду, 13 февраля, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома. Размер незаконного денежного вознаграждения составил 23 100 долларов США. По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте.

Задержанный получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода. Также были даны указания подчиненным работникам завода о совершении действий в интересах коммерсанта, связанных с последующим освобождением от уплаты НДС в размере 380 тысяч белорусских рублей по указанной сделке.

В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по городу Минску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в особо крупном размере).

Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.