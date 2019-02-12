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За взятку в 23 тыс. долларов задержан директор завода «Оптрон». Оперативники: хотел в 5 раз больше
13.02.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by
В Минске с поличным при получении взятки задержан генеральный директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Об этом
Руководителя задержали в среду, 13 февраля, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома. Размер незаконного денежного вознаграждения составил 23 100 долларов США. По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте.Видео:
Задержанный получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода. Также были даны указания подчиненным работникам завода о совершении действий в интересах коммерсанта, связанных с последующим освобождением от уплаты НДС в размере 380 тысяч белорусских рублей по указанной сделке.
В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по городу Минску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение взятки в особо крупном размере).
Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Задержанный получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода.
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