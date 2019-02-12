﻿ Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой». 21.by
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Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

13.02.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

 Полецкишки, Дотишки, Жирмуны, Бастуны… Таким был маршрут следования лидера женского движения Елены Ястремской и председателя районной организации Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане Гендрика Микутайтиса, к ним присоединились представители местных первичек БСЖ, председатели сельсоветов. В этих населенных пунктах живут вдовы воинов-интернационалистов, которые бережно хранят память о своих мужьях. Каждой из них гости нашли слова поддержки и вручили подарки.  


Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

Вместе с Валентиной Войтехович из Полецкишек и Анной Миленцевич из Жирмун пролистали семейные альбомы. Рассматривая фотографию за фотографией, знакомились с событиями в жизни этих женщин. С особым трепетом держали в руках те снимки, с которых на них с улыбкой смотрели юные, в солдатской форме Иосиф Войтехович и Виктор Миленцевич.


Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

С Татьяной Жемойтиной гости пообщались в кругу коллег в Жирмунской средней школе. Как рассказала Татьяна Анатольевна, муж об афганских дорогах практически ничего не говорил — берег родных. Фотографий оттуда не привез — не разрешили солдату забрать их домой. А недавно в одной из соцсетей она наткнулась на виртуальный альбом из тысячи фотографий, сделанных много лет назад в Афганистане. На одном из них узнала своего Мишу…


Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

Свежа сердечная рана от потери у Марии Ромейко из Бастун — три месяца назад ушел из жизни муж Юрий. «Спасибо, что помните, — сказала она, — что не забываете о нас, вдовах».


Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Вороновская районная организация Белорусский союз женщин инициировала акцию «В сердце вечно живой»

У каждой женщины своя боль, которую время лишь немного притупило. О родных людях они могут говорить долго. Лучшей своей поддержкой считают детей и внуков — в их успехах, даже маленьких победах черпают жизненные силы.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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 Полецкишки, Дотишки, Жирмуны, Бастуны… Таким был маршрут следования лидера женского движения Елены Ястремской и председателя районной организации Белорусский...
 
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