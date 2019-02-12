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Стань участником патриотического проекта «Я хочу это помнить»

13.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Великая Отечественная война затронула судьбы родных и близких каждого третьего белоруса, выступившего на борьбу против фашизма. Сегодня имена наших земляков, тех, кто доблестно сражался на полях войны, знают их родные и близкие, а об их подвиге говорят на уроках истории.

Стань участником патриотического проекта «Я хочу это помнить»
Накануне 75-годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которую мы отметим 3 июля, редакция газеты «Светлы шлях» объявляет о старте патриотического проекта «Я хочу это помнить». Каждый житель Сморгонского района, чей предок воевал в годы Великой Отечественной войны, может увековечить память о своем родственнике на страницах нашей газеты.

С начала февраля и до конца июня мы будем публиковать фотографии ветеранов, которые можно приносить или присылать в редакцию с краткой биографической справкой о них.

Контактные данные:

г. Сморгонь, ул. Советская, 29, каб. №2, электронная почта newspaper@smorgon.gov.by (с пометкой «Я хочу это помнить»).

На отдельном листе необходимо указать:

  • полные Ф. И. О.,
  • домашний адрес,
  • контактные данные,
  • а также то, кто и когда изображен на фото.

Фото из архива редакции газеты «Светлы шлях».

 
 
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Великая Отечественная война затронула судьбы родных и близких каждого третьего белоруса, выступившего на борьбу против фашизма. Сегодня имена наших земляков, тех,...
 
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