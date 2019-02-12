Стань участником патриотического проекта «Я хочу это помнить»

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13.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Великая Отечественная война затронула судьбы родных и близких каждого третьего белоруса, выступившего на борьбу против фашизма. Сегодня имена наших земляков, тех, кто доблестно сражался на полях войны, знают их родные и близкие, а об их подвиге говорят на уроках истории.
С начала февраля и до конца июня мы будем публиковать фотографии ветеранов, которые можно приносить или присылать в редакцию с краткой биографической справкой о них.
Контактные данные:
г. Сморгонь, ул. Советская, 29, каб. №2, электронная почта newspaper@smorgon.gov.by (с пометкой «Я хочу это помнить»).
На отдельном листе необходимо указать:
Фото из архива редакции газеты «Светлы шлях».
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Великая Отечественная война затронула судьбы родных и близких каждого третьего белоруса, выступившего на борьбу против фашизма. Сегодня имена наших земляков, тех,...
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