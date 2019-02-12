«Дело БЕЛТА»: день второй. Выступили свидетели

Суд над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой продолжается второй день в суде Московского района Минска.

Напомним, судебное заведение началось 12 февраля. Марине Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Из обвинения следует, что Золотова не заключила договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. В результате подчиненные главреда не менее 115 раз незаконно получили доступ к информации БЕЛТА. Некоторые сотрудники пользовались паролями других изданий.

По словам главного редактора «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрия Жука (ранее главреда БЕЛТА), у журналистов СБ были проблемы с доступом на платную подписку БЕЛТА.

«Мы обратились в БелТА с просьбой устранить проблему, - сказал Жук. По его словам, раньше логин и пароль на платную ленту новостей выделялся на всю редакцию.

Отвечая на вопрос прокурора, он отметил, что доступ важен для использования информации, «чем выше посещаемость сайта, тем выше стоимость рекламы».

Жук заявил, что логины и пароли от платной подписки на БЕЛТА - это служебная информация, и в договорах, которые заключаются с их же сотрудниками, прописано требование о неразглашении служебной информации. Однако отдельно нигде не прописано, что пароль и логин являются служебной информацией.

По мнению Жука, ущерб, который насчитали в «СБ», - это «плата за предыдущие грехи». В свою очередь адвокат Марины Золотовой заметил, что, по сути, журналисты «СБ. Беларусь Сегодня» бесплатно пользовались подпиской на БелТА, потому что TUT.by возместил ущерб полностью.

Жук заявил, что со стороны БЕЛТА не было предложения заключить договор на подписку, однако партнерские отношения с tut.by были – очень давно, «на заре становления интернета». Потом это сотрудничество стало «сходить на нет». Соглашение о сотрудничестве было устным.

На вопрос судьи были ли договоренности между БЕЛТА и tut.by об использовании логинов других подписчиков, главред СБ ответил: «Мне в голову не приходило, что можно использовать чьи-то-то логины».