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В пятницу главный инженер Пинского районного ЖКХ ответит вопросы жителей района
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15 февраля с 14.00 до 16.00 состоится «прямая линия» с главным инженером КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ» Вадимом Николаевичем Гладким по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по телефону 30-31-94.
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