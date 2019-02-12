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В Пинском погранотряде состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов

13.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В Пинском погранотряде состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов
В Пинском пограничном отряде состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов. Мероприятие стало уже традиционным.

В этом году заслуженные награды получили военнослужащие в 18-ти номинациях. Дипломы тем, кто достиг наибольших успехов в охране Государственной границы, вручали начальник Пинского погранотряда полковник Андрей Волков и его заместители.

В номинации «Лучший начальник пограничной заставы» победителем стал капитан Вадим Бузук (1-я пограничная застава «Дивин»), в номинации «Лучший начальник пограничного поста» – лейтенант Артем Ракуть (5-й пограничный пост «Мутвица» пограничной комендатуры «Речица»).

Лучшим начальником отделения пограничного контроля признан майор Вадим Чабан (отделение пограничного контроля «Мохро»), лучшим командиром подразделения обеспечения – начальник комендантской группы майор Михаил Семашко. В номинации «Лучший специалист-кинолог» не было равных начальнику отделения службы собак отделения пограничного контроля «Невель» старшему прапорщику Дмитрию Волочковичу. Старший инспектор 1-го отделения 5-го пограничного поста «Мутвица» пограничной комендатуры «Речица» прапорщик Игорь Сычевич одержал победу в номинации «Лучший инспектор пограничной группы», а контролер 1-й категории отделения пограничного контроля «Невель» прапорщик Мария Войтович – в номинации «Лучший контролер отделения пограничного контроля».

В своих номинациях также были отмечены начальник смены отделения пограничного контроля «Горынь» лейтенант Алексей Сакович, старший контролер отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов» лейтенант Денис Оношко, старшина 1-й пограничной заставы «Дивин» старший прапорщик Павел Дель и другие.

Подарком всем военнослужащим стал концерт вокальной группы «Единство» и военного оркестра Пинского пограничного отряда.


В Пинском погранотряде состоялась торжественная церемония чествования лучших специалистов

* * *

На одном из заседаний Пинского райисполкома были поощрены те, кто оказывает помощь пинским пограничникам. Награды вручил начальник Пинского пограничного отряда полковник Андрей Волков.

В соответствии с приказом председателя Госпогранкомитета за плодотворную совместную деятельность, помощь, оказанную органам пограничной службы Республики Беларусь в выполнении задач по охране Государственной границы, значительный личный вклад в реализацию государственной пограничной политики благодарность председателя Государственного пограничного комитета была объявлена Алексею Федоровичу Балбуцкому, главному агроному филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат», а также Сергею Александровичу Шоломицкому, директору филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» (за помощь, оказанную еще в должности заместителя директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»).

За оказанную помощь в выполнении задач, возложенных на органы пограничной службы Республики Беларусь в 4-м квартале 2018 года, грамотой награждены Елена Владимировна Юхнюк, председатель Хойновского сельского исполнительного комитета, и Александр Иосифович Верхушкин, главный лесничий Пинского лесхоза.

За плодотворную совместную деятельность и помощь, оказанную органам пограничной службы Республики Беларусь в выполнении задач по охране Государственной границы, значительный личный вклад в реализацию государственной пограничной политики в 2018 году благодарность и ценный подарок вручены Эдуарду Федоровичу Шибуну, директору ОАО «Пинский мясокомбинат».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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