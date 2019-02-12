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В Барановичах на припаркованные под балконами 12-этажки автомобили обвалилась плитка

13.02.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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12 февраля в Барановичах с дома № 7 на проспекте Советском обрушилась облицовочная плитка, сообщает «Наш край».


Фото: Наш край

Плитка упала на два припаркованных под балконами автомобиля — они получили незначительные повреждения кузова.


Как пояснили в барановичской ГАИ, согласно ПДД, стоянка со стороны жилой застройки запрещена.


Заместитель начальника по идеологической работе КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» Сергей Пятигоров прокомментировал ситуацию:

— На трех рядом стоящих домах № 7, 13 и 21 на проспекте Советском уже и ранее имелись проблемы с отслаиванием плитки. Силами ЖРЭУ производился частичный ремонт фасада. По опыту прошлых лет стало понятно, что такой вид ремонта не приносит удовлетворительных результатов, и плитка продолжает отслаиваться в других зонах. Учитывая то, что дом высотный и объемы работ большие, выполнить ремонт силами предприятия затруднительно. Данный дом включен в план ремонта на 2019 год, и ремонт будет производиться силами подрядных организаций в соответствии с законодательством.


 
 
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