В Барановичах на припаркованные под балконами 12-этажки автомобили обвалилась плитка

12 февраля в Барановичах с дома № 7 на проспекте Советском обрушилась облицовочная плитка, сообщает «Наш край».



Фото: Наш край

Плитка упала на два припаркованных под балконами автомобиля — они получили незначительные повреждения кузова.





Как пояснили в барановичской ГАИ, согласно ПДД, стоянка со стороны жилой застройки запрещена.





Заместитель начальника по идеологической работе КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» Сергей Пятигоров прокомментировал ситуацию:

— На трех рядом стоящих домах № 7, 13 и 21 на проспекте Советском уже и ранее имелись проблемы с отслаиванием плитки. Силами ЖРЭУ производился частичный ремонт фасада. По опыту прошлых лет стало понятно, что такой вид ремонта не приносит удовлетворительных результатов, и плитка продолжает отслаиваться в других зонах. Учитывая то, что дом высотный и объемы работ большие, выполнить ремонт силами предприятия затруднительно. Данный дом включен в план ремонта на 2019 год, и ремонт будет производиться силами подрядных организаций в соответствии с законодательством.



