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22-летняя минчанка спала с парнем, скрывая ВИЧ. Теперь разбирается милиция

13.02.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная милиция выяснила, что 22-летняя девушка подвергала риску своего парня, когда, имея ВИЧ, она вступала в интимные отношения без контрацепции. Информацию об этом уже передали в Следственный комитет, сообщает ГУВД.


Фото: Reuters

Заявитель и девушка проживали вместе. Недавно они проводили время в компании общих друзей, когда одна из подруг сообщила парню, что у его девушки ВИЧ. Тогда же минчанин обратился в милицию.

«Оперативники выяснили, что 22-летняя неработающая девушка о своей болезни знала. Ранее она потребляла наркотики внутривенно. О заражении ВИЧ-инфекцией узнала в конце 2017 года, однако от сожителя данную информацию скрывала и вступала с ним в половую связь без средств контрацепции», — рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Медики установили, что молодой человек не заразился. Однако действия девушки, по мнению милиции, заведомо поставили его в опасность заражения ВИЧ.

Собранные в отношении девушки материалы переданы в Следственный комитет для дачи оценки. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, только к административной.

 
 
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Хотя он и не заразился, но материалы проверки уже передали следователям.
 
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