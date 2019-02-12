ИП в Беларуси могут получить право проводить гостехосмотр

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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси подготовило изменения в правовом регулировании государственного техосмотра транспорта. Соответствующий проект постановления Минтранса размещен на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Одно из ключевых предлагаемых изменений - возможность получения разрешения на проведение гостехосмотра индивидуальным предпринимателем.

Еще одно планируемое новшество: обследованием диагностических станций будет заниматься институт "Транстехника". Сейчас обследование проводит УП "Белтехосмотр", которое является владельцем ряда диагностических станций. "Такой подход создает предпосылки для предвзятого отношения при обследовании как собственных диагностических станций, так и станций конкурентов. При этом "Транстехника" не является владельцем диагностических станций, но имеет необходимый опыт для проведения обследований", - пояснили в Минтрансе.

Министерству транспорта и коммуникаций предлагается делегировать полномочия на установление формы заключения по результатам обследования диагностических станций. Это будет способствовать упорядочению работ, связанных с обследованием, считают в ведомстве.

Предусмотрена также аннуляция разрешения на проведение гостехосмотра после вступления в законную силу приговора суда по фактам взяточничества и других злоупотреблений своим положением со стороны руководителя юрлица, ИП, которые занимаются эксплуатацией диагностической станции.

Высказать предложения по проекту постановления желающие могут до 28 февраля включительно, направив письмо на электронный адрес: stb@mintrans.mtk.by.-0-