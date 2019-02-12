В районе прошел обучающий семинар для специалистов по охране труда. Его провел главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть.







В течение трех дней на Будакошелевщине проходит рейд технической инспекции труда областного объединения профсоюзов. Главная его задача – провести мониторинг соблюдения вопросов охраны труда, оценить систему работы в этом направлении на предприятиях и в организациях и дать рекомендации по устранению.

В ходе встречи Анатолий Николаевич озвучил часто встречаемые виды нарушений, которые были выявлены в ходе рейдовых мероприятий. Среди них — сбои в организации инструктажей, проверке и контроля знаний по технике безопасности.

На обучающем семинаре специалистам по охране труда пошагово объяснили, как правильно организовать систему работы по охране труда. Кроме того, техническая инспекция труда подготовила пакет нормативных документов в электронном варианте в помощь специалистам по охране труда.





















Ольга МАРЦЕЛЕВА.

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