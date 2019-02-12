|
Поликлинику на Юг-7а в Витебске откроют весной, но не к 8 марта
13.02.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Поликлинический медицинский центр в микрорайоне Юг-7а в Витебске торжественно откроют нынешней весной, но не празднику 8 марта, как обсуждают горожане. Об этом TUT.BY сообщил гендиректор городского УКС Михаил Мешко. Возглавляемое им предприятие — заказчик строительства.
— Не знаю, откуда появились слухи, что поликлинику сдадут к празднику женщин 8 марта. Такие сроки никто не определял. Конкретной даты открытия объекта не знаю, но это произойдет весной — об этом можно говорить точно. Сейчас завершается наладка медоборудования, работает приемочная комиссия, решаются разные текущие вопросы, — сказал Михаил Мешко.
Напомним, поликлиника была одним из самых затяжных
Медучреждение представляет собой целый комплекс: в одном месте взрослая поликлиника, стоматологическое и педиатрическое отделения, женская консультация, реабилитационный центр.
Центр
К поликлинике прикрепят около 50 тысяч человек. Это существенно разгрузит поликлиники №№ 1, 2, 3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поликлиника была одним из самых затяжных витебских долгостроев: работы здесь начались в 2010 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)