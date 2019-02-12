Поликлинику на Юг-7а в Витебске откроют весной, но не к 8 марта

Поликлинический медицинский центр в микрорайоне Юг-7а в Витебске торжественно откроют нынешней весной, но не празднику 8 марта, как обсуждают горожане. Об этом TUT.BY сообщил гендиректор городского УКС Михаил Мешко. Возглавляемое им предприятие — заказчик строительства.



Фото: «Витебский курьер»

— Не знаю, откуда появились слухи, что поликлинику сдадут к празднику женщин 8 марта. Такие сроки никто не определял. Конкретной даты открытия объекта не знаю, но это произойдет весной — об этом можно говорить точно. Сейчас завершается наладка медоборудования, работает приемочная комиссия, решаются разные текущие вопросы, — сказал Михаил Мешко.

Напомним, поликлиника была одним из самых затяжных витебских долгостроев : работы здесь начались в 2010 году. Жители Югов ездили все это время за врачебной помощью довольно далеко от дома — в лечебные учреждения на Московском проспекте или даже на Марковщину.

Медучреждение представляет собой целый комплекс: в одном месте взрослая поликлиника, стоматологическое и педиатрическое отделения, женская консультация, реабилитационный центр.

Центр оснащен самой современной техникой и оборудованием. К услугам пациентов будут рентгеновский денситометр — для определения плотности костной ткани, компьютерный томограф, маммограф, бассейн со специальным подъемником для людей с ограниченными возможностями, детская игровая комната и т.д.

К поликлинике прикрепят около 50 тысяч человек. Это существенно разгрузит поликлиники №№ 1, 2, 3.