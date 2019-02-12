ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Носим с собой петарды». Под Городком волки нападают на домашних животных и держат в страхе людей

13.02.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Охотники в Городокском районе бьют тревогу: голодные волки стали все чаще нападать на домашних животных. Лесам нужны облавы: хищник может переключиться на человека. Подробности сообщает ОНТ.

Дорога, залитая кровью, и останки любимой собаки — такую картину возле дома увидел житель деревни Большие Стайки, хозяин охотничьей лайки по кличке Алтай. Будка — в 10 метрах от крыльца. Но стаю это не смутило. Ошейник разорван, железный карабин сломан. Схватка была неравной.

Следы хищников в Больших Стайках люди сейчас замечают повсюду. Домашние собаки массово становятся жертвами. В округе счет идет на десятки. Люди боятся ходить по деревенским улицам.

— Носим петарды с собой, спички, фонарик — без этого мы никуда и никак. Живем в страхе, — говорит местная жительница.

На следы двух стай, в каждой — по пять особей, местные охотники уже вышли, но взять их в кольцо пока не получается. Пока егери готовят облаву, люди закрывают живность в сараях, и сами стараются вечером на улицу лишний раз не выходить.

 
 
Ссылка на источник 101
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следы хищников в Больших Стайках люди сейчас замечают повсюду. Домашние собаки массово становятся жертвами. В округе счет идет на десятки.
 
Новости дня
Новости общества
 
Поликлинику на Юг-7а в Витебске откроют весной, но не к 8 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика