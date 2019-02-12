«Носим с собой петарды». Под Городком волки нападают на домашних животных и держат в страхе людей

Охотники в Городокском районе бьют тревогу: голодные волки стали все чаще нападать на домашних животных. Лесам нужны облавы: хищник может переключиться на человека. Подробности сообщает ОНТ.

Дорога, залитая кровью, и останки любимой собаки — такую картину возле дома увидел житель деревни Большие Стайки, хозяин охотничьей лайки по кличке Алтай. Будка — в 10 метрах от крыльца. Но стаю это не смутило. Ошейник разорван, железный карабин сломан. Схватка была неравной.

Следы хищников в Больших Стайках люди сейчас замечают повсюду. Домашние собаки массово становятся жертвами. В округе счет идет на десятки. Люди боятся ходить по деревенским улицам.

— Носим петарды с собой, спички, фонарик — без этого мы никуда и никак. Живем в страхе, — говорит местная жительница.

На следы двух стай, в каждой — по пять особей, местные охотники уже вышли, но взять их в кольцо пока не получается. Пока егери готовят облаву, люди закрывают живность в сараях, и сами стараются вечером на улицу лишний раз не выходить.