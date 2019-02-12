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В Беларуси утвержден перечень заболеваний, при которых противопоказано владеть оружием

13.02.2019 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси утвержден перечень заболеваний, при которых противопоказано владеть оружием
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 13 февраля 2019 года №92 утвержден перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В этот перечень вошли психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка, травмы и (или) заболевания опорно-двигательного аппарата и их последствия.

Министерством здравоохранения определяются условия, при соблюдении которых возможно владение оружием гражданами при наличии этих заболеваний и физических недостатков.

Минздраву поручено в двухмесячный срок принять меры по реализации данного постановления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 13 февраля 2019 года №92 утвержден перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при...
 
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