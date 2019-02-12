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Трагедия в Столбцах: подозреваемый не был под воздействием алкоголя, наркотиков, психотропов

13.02.2019 18:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении десятиклассника Столбцовской школы, который с ножом напал на учительницу и учеников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее, напомним, было возбуждено дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ (убийство).

Как сообщалось ранее, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователями изучаются материалы, характеризующие личность подозреваемого.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает СК.

Что стало известно за два дня о трагедии в Столбцах? Главное

 
 
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С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы,...
 
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