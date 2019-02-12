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Вот за сколько продали самую дорогую и самую дешевую квартиру в Минске в прошлом году

13.02.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Самой дорогой сделкой на вторичном рынке столицы в 2018 году стала продажа пятикомнатной квартиры за 1,3 миллиона долларов, а самой дешевой — двухкомнатной за 18,6 тысяч долларов. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в Национальном кадастровом агентстве.

По словам специалистов, пятикомнатные апартаменты на улице Румянцева, 5 умудрились продать дважды. Новый владелец приобрел квартиру в августе 2018-го за 1,3 миллиона долларов, а спустя месяц перепродал, но уже на 10 тысяч долларов дороже.


Фото: Яндекс Карты

— Жилая площадь этой квартиры чуть более 250 кв. м. Вполне понятна цена за такую недвижимость в районе площади Победы, тем более в дипломатическом квартале, — пояснили в агентстве. — В доме кирпичной кладки 45-сантиметровые стены.

Что касается самой дешевой сделки минувшего года, то ее предметом двухкомнатная стала квартира, проданная за 18,6 тысяч долларов. Ее общая площадь чуть более 30 кв. м. Она расположена возле 2-го кольца, в доме № 35 на улице Смирнова.


Фото: Яндекс Карты

Специалисты отмечают, что сумма, которая фигурирует в данной сделке, по факту является не самой минимальной.

— В 2018-м, например, зарегистрирована продажа квартиры за 10 долларов. Но такие сделки считаются нерелевантными, то есть, не отражающими всех условий договора, — пояснили специалисты.

За 2018 год в Минске совершено почти 13,8 тысяч сделок покупки и продажи квартир, что на 5% меньше, чем в 2017-м (более 14,4 тысяч) и почти столько же, сколько в 2016-м (около 13,6 тысяч).

 
Теги: Минск
 
 
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Самую дорогую квартиру, пятикомнатные апартаменты на улице Румянцева, 5 умудрились продать дважды
 
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