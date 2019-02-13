9 лет и 51 день интернационального долга. В драмтеатре прошло торжественное собрание к 30-летию годовщины вывода войск из Афганистана





Время выбрало вас, закружило в афганской метели. В областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск с территории Афганистана.

Уже ровно 30 лет отделяют нас от того дня, когда последний советский солдат покинул афганскую землю. 9 лет и 51 день исполняли интернациональный простые парни из ныне стран бывшего СССР. Для тысяч молодых ребят эти годы стали необычайно суровыми. По прошествии трех десятков лет мы уже яснее понимаем значение ратного подвига солдат и офицеров, совершенного на афганской земле. Сегодня представители общественности города, областной и городской организаций ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» собрались в драмтеатре, чтобы почтить эту дату.

















– Тысячи белорусов служили в частях и подразделениях, которые несли значительную нагрузку при проведении боевых операций, – сказал в своем выступлении начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик. – Несмолкаемой болью отзывается в душах наших сограждан гибель более 700 белорусских парней. На Гродненщине в свой дом не вернулись 72 воина. Имена погибших высечены на памятниках и обелисках, установленных в населенных пунктах, на мемориальных досках в учреждениях образования, но прежде всего – в сердцах и памяти победителей.





Павел Ошурик от имени областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов он вручил почетные грамоты и благодарности участникам войны в Афганистане за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, решению социальных проблем воинов-интернационалистов и в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана.













Председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров вручил почетные грамоты и благодарности от исполнительной и законодательной власти города за высокий патриотизм при исполнении воинского долга, вклад в развитие ветеранского движения и социальную защиту ветеранов.





Со знаменательным событием вывода советских войск из Афганистана поздравил воинов-интернационалистов председатель областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Александр Витко.





В заключение состоялся праздничный концерт артистов эстрады учреждений культуры Гродно













Памятной деталью торжественного представления на сцене драмтеатра стало мультимедийное слайд-шоу.















