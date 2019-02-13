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Власти обновили перечень болезней, при которых нельзя владеть оружием

14.02.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси утвердили перечень заболеваний и физических недостатков, при которых гражданам противопоказано владеть оружием. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В документе указано, что в отдельных случаях Министерство здравоохранения может определять условия, при которых граждане, имеющие те или иные заболевания или физические недостатки, могут получить разрешение на оружие.

В обновленный перечень вошли различные психические и поведенческие расстройства, а также болезни нервной системы, глаз, ушей, а также травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата и их последствия.

 
 
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В обновленный перечень вошли различные психические и поведенческие расстройства, а также болезни нервной системы, глаз, ушей, а также травмы и заболевания...
 
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