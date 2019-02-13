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Сельчане в Докшицком районе переживают, что из-за новостроек на берегу не смогут попасть на пляж

14.02.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители деревня Домашковичи Докшицкого района беспокоятся, что не смогут больше отдыхать на пляже возле озера Домашковского — этому, с их слов, помешают два частных дома, которые собираются построить на берегу. В местном сельсовете TUT.BY заверили, что подход к озеру останется.

«Участки в водоохранной зоне выделили россиянам. Ожидается, что они построят на берегу нашего красивейшего озера два дома. Однако место, где будут возводить дома — единственный подход к пляжу для местных жителей и туристов, которые приезжают сюда отдохнуть, порыбачить, да и просто насладиться живописным пейзажем», — пишут нам читатели.

На берегу озера стоят беседка и лавочки, в этом месте всегда отмечали праздник Купалья, дополняют сельчане.

Председатель Бегомльского сельского совета Николай Трахинин опроверг, что участки продали россиянам:

— Участки приобрели жители Беларуси. Они уже приступили к строительству.

Он добавил, что земельные участки продали с аукциона, который проводил Докшицкий райисполком:

— Если участки готовили к аукциону, то все вопросы, связанные с их нахождением в водоохранной зоне, согласованы с соответствующими компетентными службами. Что касается подхода к озеру, то он останется. Возле домов, по проекту, будет проход к пляжу. пусть жители Домашковичей не волнуются.

 
 
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Жители деревня Домашковичи Докшицкого района беспокоятся, что не смогут больше отдыхать на пляже возле озера Домашковского - этому, с их слов, помешают два частных...
 
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