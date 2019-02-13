|
Детский парк в Пинске планируют оформить в скандинавском стиле
14.02.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос реконструкции Детского парка на улице Зои Космодемьянской подняли на состоявшейся недавно пресс-конференции у руководства города,
Парк за десятилетия своего существования так и не стал любимым местом отдыха горожан. В последние годы предпринимаются попытки исправить ситуацию и все-таки создать на этом месте активную площадку, которая будет пользоваться популярностью у детей и взрослых.
В 2015 году были начаты работы по его реконструкции, в 2018 — демонтировано здание бывшей маслосырбазы, что значительно увеличило территорию парка. Также в прошлом году горожанам предложили высказать свои пожелания по стилю его оформления.
В новой концепции Детского парка были учтены мнения пинчан о том, каким он должен быть. Уже принято решение о разработке его окончательной концепции и последующем строительстве. Идея парка максимально приближена к скандинавскому стилю, с использованием натуральных материалов — дерева, камня, воды. После разработки концепция развития Детского парка будет выставлена на общественное обсуждение, а затем объявят тендер по выбору подрядной организации для воплощения проекта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парк за десятилетия своего существования, так и не стал любимым местом отдыха горожан.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)