Детский парк в Пинске планируют оформить в скандинавском стиле

Вопрос реконструкции Детского парка на улице Зои Космодемьянской подняли на состоявшейся недавно пресс-конференции у руководства города, сообщает медиахолдинг «Варяг».



Фото: Кристина Горбач, TUT.BY

Парк за десятилетия своего существования так и не стал любимым местом отдыха горожан. В последние годы предпринимаются попытки исправить ситуацию и все-таки создать на этом месте активную площадку, которая будет пользоваться популярностью у детей и взрослых.

В 2015 году были начаты работы по его реконструкции, в 2018 — демонтировано здание бывшей маслосырбазы, что значительно увеличило территорию парка. Также в прошлом году горожанам предложили высказать свои пожелания по стилю его оформления.

В новой концепции Детского парка были учтены мнения пинчан о том, каким он должен быть. Уже принято решение о разработке его окончательной концепции и последующем строительстве. Идея парка максимально приближена к скандинавскому стилю, с использованием натуральных материалов — дерева, камня, воды. После разработки концепция развития Детского парка будет выставлена на общественное обсуждение, а затем объявят тендер по выбору подрядной организации для воплощения проекта.