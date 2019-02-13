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СК установил причастность уроженца Ушачского района к тяжким преступлениям в Украине
14.02.2019 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет установил причастность уроженца Ушачского района к преступлениям «банды Мариянчука», действовавшей на территории Украины в 90-х и начале 2000-х. Об этом
Весной 2018 года милиция задержала 49-летнего уроженца Ушачского района Витебской области. Мужчина был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х — за вымогательство и разбой в Барановичском районе.
В ходе следствия было установлено, что в 2008 году, будучи подследственным по делу о вышеупомянутых преступлениях в Брестской области, мужчина также подозревался в совершении убийства на территории Украины, однако собрать необходимую доказательственную базу не удалось. На данный факт также повлияла неопределенность с делом главаря банды, Василия Мариянчука, досудебное расследование которого в тот момент продолжалось (приговор был вынесен лишь в 2016 году, при том, что он был задержан еще в 1999 году). Спустя десять лет, в рамках дополнительной проверки обстоятельств приостановленного уголовного дела и в результате эффективного взаимодействия с украинскими правоохранителями, следователям удалось добыть доказательства совершения жителем Ушачского района особо тяжких преступлений.
Согласно материалам уголовного дела, установлена причастность обвиняемого к совершению ряда преступлений в период с 2001 по 2002 годы в составе банды Мариянчука, в том числе:
«Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе, которые были обнаружены сотрудниками милиции в мае 2018 года», — добавили в СК.
По результатам экспертиз, установлено совпадение генотипа обвиняемого с генотипом, выявленным на изъятых в ходе осмотров мест происшествия предметах одежды, выброшенных после совершения преступления.
Предварительное расследование завершено, в настоящее время материалы уголовного дела готовятся для передачи обвиняемому для ознакомления. После завершения данной процедуры будет принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Банда Мариянчука
С 1994 по 2005 годы бандой Василия Мариянчука (уголовные клички «Вася Чеченский», «Бухгалтер») было совершено более 60 преступлений. На счету главаря и его подельников 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм.
Уже находясь в местах лишения свободы, Мариянчук давал указания подчиненным на физическое устранение лиц, которые способствовали разоблачению деятельности злоумышленников. Жертвами преступников становились, в том числе, их же подельники. Более десяти участников банды, которые находились под подозрением следствия и могли дать признательные показания, были убиты. Для исполнения таких «заказов» привлекались граждане Украины, России, Беларуси, Молдовы.
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Мужчину обвиняют в умышленном убийстве адвоката, приготовлении к убийству следователя прокуратуры, грабежам и другим преступлениям.
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