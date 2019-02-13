СК установил причастность уроженца Ушачского района к тяжким преступлениям в Украине

Следственный комитет установил причастность уроженца Ушачского района к преступлениям «банды Мариянчука», действовавшей на территории Украины в 90-х и начале 2000-х. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Весной 2018 года милиция задержала 49-летнего уроженца Ушачского района Витебской области. Мужчина был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х — за вымогательство и разбой в Барановичском районе.

В ходе следствия было установлено, что в 2008 году, будучи подследственным по делу о вышеупомянутых преступлениях в Брестской области, мужчина также подозревался в совершении убийства на территории Украины, однако собрать необходимую доказательственную базу не удалось. На данный факт также повлияла неопределенность с делом главаря банды, Василия Мариянчука, досудебное расследование которого в тот момент продолжалось (приговор был вынесен лишь в 2016 году, при том, что он был задержан еще в 1999 году). Спустя десять лет, в рамках дополнительной проверки обстоятельств приостановленного уголовного дела и в результате эффективного взаимодействия с украинскими правоохранителями, следователям удалось добыть доказательства совершения жителем Ушачского района особо тяжких преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, установлена причастность обвиняемого к совершению ряда преступлений в период с 2001 по 2002 годы в составе банды Мариянчука, в том числе:

умышленное убийство адвоката с применением огнестрельного оружия, устранение которого заказал Мариянчук, находясь в СИЗО;

приготовление к убийству следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе (которая была руководителем следственной группы по «делу Мариянчука», а впоследствии занималась расследованием отравления президента Украины Виктора Ющенко), а в результате безуспешной операции — покушение на убийство двух и более лиц с применением взрывного устройства, предназначавшегося для убийства следователя, у жилого дома;

умышленное убийство мужчины и покушение еще на одного с целью инсценировки их причастности к приготовлению к убийству Галины Климович. Мужчинам члены банды «подбрасывали» улики, которые должны были повести следствие по неверному пути;

грабеж в отношении семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе, в результате которого участники банды похитили сумму, эквивалентную на тот момент порядка 20 тысячам долларов;

умышленное убийство участника банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука;

незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе, которые были обнаружены сотрудниками милиции в мае 2018 года», — добавили в СК.

По результатам экспертиз, установлено совпадение генотипа обвиняемого с генотипом, выявленным на изъятых в ходе осмотров мест происшествия предметах одежды, выброшенных после совершения преступления.

Предварительное расследование завершено, в настоящее время материалы уголовного дела готовятся для передачи обвиняемому для ознакомления. После завершения данной процедуры будет принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

Банда Мариянчука

С 1994 по 2005 годы бандой Василия Мариянчука (уголовные клички «Вася Чеченский», «Бухгалтер») было совершено более 60 преступлений. На счету главаря и его подельников 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм.

Уже находясь в местах лишения свободы, Мариянчук давал указания подчиненным на физическое устранение лиц, которые способствовали разоблачению деятельности злоумышленников. Жертвами преступников становились, в том числе, их же подельники. Более десяти участников банды, которые находились под подозрением следствия и могли дать признательные показания, были убиты. Для исполнения таких «заказов» привлекались граждане Украины, России, Беларуси, Молдовы.